Am grauen Strand, am grauen Meer

Und seitab liegt die Stadt;

Der Nebel drückt die Dächer schwer,

Und durch die Stille braust das Meer

Eintönig um die Stadt.



Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai

Kein Vogel ohn' Unterlass;

Die Wandergans mit hartem Schrei

Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,

Am Strande weht das Gras.



Doch hängt mein ganzes Herz an dir,

Du graue Stadt am Meer;

Der Jugend Zauber für und für

Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,

Du graue Stadt am Meer.

Dein allererstes Wort war: Licht:

da ward die Zeit. Dann schwiegst du lange.

Dein zweites Wort ward Mensch und bange

(wir dunkeln noch in seinem Klange),

und wieder sinnt dein Angesicht.



Ich aber will dein drittes nicht.

Ich bete nachts oft: Sei der Stumme,

der wachsend in Gebärden bleibt

und den der Geist im Traume treibt,

daß er des Schweigens schwere Summe

in Stirnen und Gebirge schreibt.



Sei du die Zuflucht vor dem Zorne,

der das Unsagbare verstieß.

Es wurde Nacht im Paradies:

sei du der Hüter mit dem Horne,

und man erzählt nur, daß er blies.

Unaufhörlich fällt ein frischer Regen

Auf das durstige Erdreich und auf meine Haut.

Ich will mich mitten in der Weltenmitten legen,

Bevor der Mensch und auch das Tier wird laut.



Ich wachse wie das Blatt im Wassersegen

Und ehe noch der frühe Morgen graut,

Bin ich ein Wald, und Sonne säumt auf meinen Wegen,

Da ich auf ewigen Wandel mich hab aufgebaut.



So ungeklügelt, ohne zu erwägen,

Wächst gottentsprossen selbst das ärmste Wegekraut,

Nur die "Erkenntnis" liegt im menschlichen Vermögen.

Doch sie zur letzten Deutlichkeit zu pflegen -

Vermag man, wenn der Zapfen aller Überhebung taut.