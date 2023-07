Frauen mit Kopftuch, die die Wirtschaft vorantreiben Stand: 28.07.2023 06:00 Uhr Es gibt sie: Die Frauen mit Hijab (Kopftuch) in den Führungsetagen großer Konzerne - auch in Deutschland. Aber nicht das Wissen in ihrem Kopf, sondern das Tuch auf ihrem Kopf steht oft im Vordergrund und erregt Aufmerksamkeit. Die SWANS-Initiative aus Berlin wollte das ändern und hat innerhalb weniger Tage 17 Frauen mit Hijab gefunden, die bei dieser Initiative mitmachen und sichtbar werden wollten.

von Kadriye Acar

Mina Habsaoui ist eine selbstbewusste junge Frau. Die 32-Jährige hat Informationswissenschaft und Sprachtechnologie studiert und arbeitet als Führungskraft bei einem internationalen Telekommunikationskonzern. Das Ende der Karriereleiter ist noch lange nicht in Sicht. Und: Sie trägt Kopftuch: "Für mich bedeutet das Kopftuch Liebe und Hingabe zu meinem Schöpfer. Es gibt mir diesen tiefen Frieden und erinnert mich daran, nach meinen Werten zu leben wie Nächstenliebe, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Achtung. All das und noch viel mehr verinnerlicht für mich der Hijab. Wenn ich das nicht tragen würde, wäre ich nicht ich selbst, und nicht ich selbst zu sein, ist ein Verrat an meiner Identität."

Hijabis, die die Wirtschaft vorantreiben

Mina Habsaouis Familie stammt aus Marokko. Sie ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, die erste aus der Familie, die Abitur macht und studiert. Ein Vorbild für andere Frauen, dachte sich auch Martha Duczynski, Geschäftsführerin der SWANS-Initiative. In einer spontanen Aktion hat sie 17 Kopftuchträgerinnen, sogenannte Hijabis, die die Wirtschaft vorantreiben, zusammengetrommelt und sie einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt, darunter auch Mina Habsaoui. "Diese Liste ist eigentlich nur zustande gekommen, weil BeyondGenderAgenda 100 Frauen für Diversität ausgezeichnet hat, bei der keine einzige Hijabi dabei war", erklärt Duczynski. "Das war für uns eine relativ spontane Aktion, um mit einem minimalen Seitenhieb zu sagen: 'Guck mal, das sind Frauen, die hätten auf dieser Liste sein können oder sogar müssen'.

SWANS-Netzwerk: Mehrwert durch Skills und Expertise

Die SWANS-Initiative ist ein Netzwerk von Frauen mit Einwanderungsgeschichte. Sowohl die Frauen im Team als auch im Netzwerk sind im deutschsprachigen Raum aufgewachsene Studentinnen beziehungsweise Akademikerinnen. Diese Frauen, sogenannte Schwäne, helfen und unterstützten sich gegenseitig bei allen Themen rund um Beruf und Karriere. "Viele der Damen sind selbstständig, sind Unternehmerinnen und viele andere wiederum, so wie ich, sind in einem Konzern tätig. Da versuchen wir mit unseren Skills und unserer Expertise, die wirtschaftlichen Ziele tatsächlich zu erreichen, indem wir nach vorne gehen. Wir sind sehr sichtbar, indem wir in der jeweiligen Branche unseren Mehrwert bieten für Weiterentwicklung, für Digitalisierung, für Fortschritt. Ich bin disziplinarische Führungskraft im IT-Betrieb, das bedeutet: Ich habe Mitarbeiter, sowohl national als auch international und sorge dafür, dass der Laden läuft."

Mina Habsaoui will sich in Zukunft stärker einem Thema widmen, das ihr besonders am Herzen liegt: Talente entdecken und fördern: "Dadurch, dass ich aus einem sozial schwachen Umfeld komme, standen meine Erfolgschancen, wenn wir uns diverse Statistiken ansehen, fast gleich null. Dennoch habe ich es trotz aller Hindernisse und gewaltiger Steinbrocken, die mir im Weg lagen, geschafft. Für mich bedeutet Erfolg, mir keine Sorgen machen zu müssen, ob ich meinen Lebensmitteleinkauf bezahlen kann. Für mich ist jetzt noch ein Aspekt hinzugekommen: andere Menschen zu inspirieren und zu ermutigen, die eventuell einen ähnlichen Lebensweg gegangen sind oder noch vor sich haben."

