Chormusik zelebriert die Schönheit der Nacht Stand: 20.04.2024 06:00 Uhr Die Nacht hat auf die Dichter und Komponisten der Romantik eine besondere Wirkung. Das NDR Vokalensemble hat der Nacht gemeinsam mit dem Dirigenten Marcus Creed ein eigenes Programm gewidmet. Es stellt die Romantik in den Mittelpunkt, wagt aber auch den Blick in die Renaissance und ins Heute.

In der Nacht wirkt alles ein bisschen verschwommener, denn in der Dunkelheit sind die Konturen weniger klar. Die Nacht hat die Dichter der Romantik inspiriert, nicht nur zu Schauergeschichten wie "Der Rabe" von Edgar Allan Poe, sondern auch die Schönheit der Nacht wurde immer wieder gepriesen. Komponisten wie Brahms, Schumann oder Schubert haben diese Texte wiederum vertont. Auch Anton Bruckner ließ sich von der Nacht inspirieren, vertonte das Gedicht "Abendzauber" von Heinrich von der Mattig für Bariton, vier Hörner und einen Männerchor. Das NDR Vokalensemble hat es in seinem Programm "O schöne Nacht" aufgeführt. "Das Solo hat mir wahnsinnig Spaß gemacht", sagt Bariton Andreas Heinemeyer. "Wenn man einen Sonnenuntergang malt, ist das ein kitschiges Bild. Aber wenn man einen in der Natur sieht, ist es nur schön. Bruckner habe "den Kitsch, den die Natur bietet, übertragen und es nicht noch stärker gemacht."

Vom Sonnenuntergang zur Schönheit des Mondes

Doch nicht nur die Dichter der Romantik wussten den Sonnenuntergang zu zelebrieren. Gabriel Jackson komponierte 2014 das zeitgenössische Stück "In the Halflight of Dusk" nach einem Text des schottischen Poeten Thomas Clark. Da heißt es, es gebe "einen Moment des Ausgleichs, in dem das Innere und das Äußere fortwähren mit der Abendluft. Wenn du allein bist am Ufer der Schatten, bist du nicht einsam. Die Stunden des Lichts scheinen in dir mit einer verdichteten Energie."

Während Heinrich von der Mattig und Thomas Clark den Sonnenuntergang zelebrieren, widmet sich der italienische Dichter Gabriele d’Annunzio der Schönheit des Mondes. "Der Mond wird aus dem rauhen Berg Verna geboren, mit einem so rosafarbenen Schimmer, dass Friede sich ohne Worte ausbreitet", heißt es aus dem Italienischen übersetzt. Ildebrando Pizzetti hat das Gedicht 1942 vertont.

Werke von Johannes Brahms im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Aufführung des NDR Vokalensemble stehen die Werke Johannes Brahms. Beim namensgebenden Stück "O schöne Nacht" wird das NDR Vokalensemble am Flügel vom australischen Pianisten Philip Mayers begleitet. "Der Dirigent verstand sich mit dem Pianisten, der Pianist kannte uns, der Dirigent hatte Spaß daran, mit uns zu arbeiten, plus dann noch diese tollen Stücke von Brahms - das war dann eine Symbiose", sagt Sopranistin Catherina Witting begeistert. Auch bei den Stücken "Nachtwache I und II" wurde das NDR Vokalensemble von Philip Mayers begleitet.

Der Dirigent Marcus Creed hat für die Zusammenarbeit mit dem NDR Vokalensemble ein sehr abwechslungsreiches Programm zum Thema Nacht zusammengestellt. Obwohl es sich stilistisch abhob fügte sich auch Musik des Renaissancekomponisten John Wilbye gut ins Programm ("Draw on, sweet night" - "fahre fort, sanfte Nacht"). Im Mittelpunkt stand aber stilistisch die Romantik. So führte das Ensemble auch noch "Mondnacht" von Robert Schumann und Franz Schuberts "Nachtgesang im Walde" auf. Die ganze Chormusik-Sendung zur Nacht von Chantal Nastasi können Sie hier nachhören.

