Stand: 23.04.2024 11:00 Uhr NDR Vokalensemble: Die Saison 2024/2025

Von Schubert und Schönberg über Mozart und den italienischen Barock bis hin zu nordischen Klängen: Das NDR Vokalensemble singt sich in der Saison 2024/2025 durch die Jahrhunderte, feiert zwei große Geburtstage und zeigt seine stilistische Vielfalt in der Hansestadt und andernorts.

Erleben Sie das NDR Vokalensemble in unseren Konzertreihen in Hamburg und Hannover sowie zu Gast bei verschiedenen Orchestern, Festivals und Clubs in Hamburg. Willkommen zu einer starken Saison!

Abonnements und Einzeltickets

Abonnements sind ab sofort online und an den Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Einzelkartenvorverkauf startet am 14. Mai um 11 Uhr.