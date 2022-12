Stand: 13.12.2022 11:41 Uhr Hörspiel: "Wunnerwarken"

Wunder gibt es immer wieder - nur sehen sie heute etwas anders aus, als man sich das in der guten alten Zeit vorstellte. Aber wenn ein einsamer Single plötzlich einen (leider kriminellen, aber sonst sehr netten) Freund gewinnt, wenn ein berufsmäßiger Skeptiker an einen Wunderheiler glaubt, wenn ein alter Mann in einem Sterbezimmer der Seniorenresidenz noch einmal menschliche Wärme erfährt, die beinahe echt ist - sind das etwa keine Wunder?

Darum geht es in den drei "wunderbaren" Kurzhörspielen des bekannten Meisters der bitterbösen Idylle - eingeführt vom Meister selbst! "Ünner't Bett", "In den Namen vun de Roos" und "Gode Fee" von Wolfgang Sieg.

Sendetermine Freitag, 23. Dezember, 19:05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 23. Dezember, 21:05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 25. Dezember, 18:05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 25. Dezember, 21:05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Mittwoch, 28. Dezember, 21:05 Uhr, NDR 90,3

Montag, 2. Januar, 19:05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Über den Autoren

Wolfgang Sieg, geb. 1936 in Hamburg, studierte Theologie, Philosophie, Germanistik und Geschichte, wurde Lehrer und schrieb seit Mitte der 60er-Jahre Hörspiele und Romane, Satiren und Kurzgeschichten. Von 1972 bis 1980 war er Kolumnist bei der Pardon, außerdem schrieb er mit an der Reihe "Hör mal 'n beten to". Wolfgang Sieg starb im Jahr 2015 in der Nähe von Hamburg.

Mitwirkende

Rolf Nagel: Einbrecher, Wunderheiler, alter Mann

Frank Grupe: Kellner, Finanzbeamter, Arzt

Meike Meiners: Pflegerin

Regie: Hans-Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR, 2000

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 28.12.2022 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele