Stand: 22.12.2022 11:13 Uhr Hörspiel: "Jan Düvel"

"Jan Düvel" war der Spitzname eines alten Tischlers und Plünnenhökers, dessen Neigung zu den finsteren Mächten den Dorfbewohnern immer ein wenig unheimlich war. Da das Feuer eine große Rolle in seinem Leben spielte, wundert sich eigentlich keiner, dass er bei einem Brand in seinem eigenen Haus ums Leben gekommen ist.

Der junge Pastor, der nun seine Trauerpredigt halten soll, hat den alten Mann erst an dessen letzten Lebenstag richtig kennengelernt. Aber er ist sich nicht sicher, ob jenes lange Gespräch am brennenden Kamin die beiden einander wirklich näher gebracht hat.

Sendetermine Freitag, 3. Februar, 19:05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 3. Februar, 21:05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 5. Februar, 18:05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 5. Februar, 21:05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 6. Februar, 19:05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 8. Februar, 21:05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Peter Bendixen wurde 1933 in Bad Bramstedt geboren. Er war Wirtschafts- und Kulturwissenschaftler und lehrte u.a. an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Neben zahlreichen Publikationen aus dem Bereich der Ökonomie schrieb der Musikliebhaber in den 90er-Jahren auch etliche Niederdeutsche Hörspiele. Peter Bendixen starb 2014 in Wien.

Mitwirkende

Peter Heinrich Brix: Pastor

Walter A. Kreye: Haberland

Erika Rumsfeld: Frieda

Ruth Bunkenburg: Anna

Klaus Dieter Stenzel: Willem

Heinz Poppe: Richard

Konstantin Meentzen: Klaus

sowie Julia Nowicki, Tim Weisner und Sabine Wessels in weiteren Rollen

Musik: Rudolf Schmücker

Regie: Jochen Schütt

Produktion: Radio Bremen und NDR 1989

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Dat plattdüütsche Hörspeel | 08.02.2023 | 21:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele