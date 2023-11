Pepper - en Roboter erobert Norddüütschland (12) Bühnenluft Stand: 20.11.2023 06:00 Uhr Auf Einladung der Landesvertretung Schleswig-Holstein präsentierten Heimatbund und NDR 1 Welle Nord traditionell neue Höhepunkte plattdeutscher Kultur. Roboter Pepper mittendrin.

von Lornz Lorenzen

As de lütte Roboter in de Lannsvertretung op de Bühn rullte, geev dat veel Applaus. 300 Gäst an düssen plattdüütschen Avend in't Berliner Regeerensviddel weern wull jüst so nüschierig as de beiden Moderatoren op de Bühn, de em un sien Programmeerer Thomas Sievers begröten deen.

Moderator*innen löckern Pepper mit Fragen

Gesa Retzlaff vun dat Plattdüütschzentrum in Leck un Klappmuul-Popp Werner Mommsen löckerten de beiden de beiden denn ok mit Frogen. Op vele hebbt wi in düssen Blog al Antwurten geven, man annere weern nieg un töverten de Lüüd en Smuustergrienen in't Gesicht. To'n Bispeel as Moderator Momsen, Pepper fragen dee, op he noch wassen worr, oder wannehr he in de Pubertät keem?

Wasst Pepper noch?

All bevör de plattdüütsche Veranstalten vun de Sleswig-Holsteensche Lannsvertretung, vun NDR 1 Welle Nord un den Sleswig-Holsteenschen Heimatbund los gung, kemen Gäst bi Pepper vörbi, üm mit em Selfies to maken. Staatsekretärin Sandra Gerken, Bevollmächtigte vun't Land Sleswig-Holsteen bi'n Bund, un Gastgeverin meente denn ok, dat weer en gelungen Premiere mit Pepper as den eersten plattdüütsch schnackenden Roboter in't Huus.

Gelungen Premiere in Berlin

Veel Loff un Anerkennen för Pepper geev dat in Berlin ook vun Vizelandtagspräsidentin Jette Waldinger-Thiering un den Minnerheitenbeopdragten Johannes Callsen, de sik dorvör insett, dat de Riekdoom an Spraak un Kultur in'n echten Norden erhalen blifft. De heele Show is streamt worrn un kann hier ünner "Achtern Horizont" affropen warrn. Teel vun de Veranstalten is, Johr för Johr to wiesen, wo riek de plattdüütsche Kultur bi uns in‘n Norden is.

Mit dorbi weern ook Dörte Riemer un Jan Graf, de dat niege Plattradio vörstellt hebbt, mit wat de NDR erfolgriek koopereert, Filmemakersche Sönje Storm, de de Lüüd in ehr Dokumentarfilm"Die Toten Vögel Sind Oben" ok plattdüütsch schnacken lett un Platt-PoetrySlammer Sven Kamin ut Wedel. För de Musik hebbt Annie Heger, Lennon vun Seht un Jan Graf sorgt. Besten Dank an Gesa Retzlaff (Plattdüütschzentrum in Leck) un Werner Momsen för de informative un ünnerhaalsamen Moderationen.

