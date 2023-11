Stand: 04.10.2023 11:56 Uhr Hörspiel: "Du"

Spätsommer im Jahr 1648: Der 30-jährige Krieg geht zuende, die Bevölkerung leidet unter Armut und Hunger. In dieser harten Zeit treffen zwei junge Menschen in einer alten Bauernkate aufeinander: Der "Jung", der sich in dem verfallenen Gebäude notdürftig eingerichtet hat, und die verwahrloste "Deern", die in seine Kate einbricht und den letzten Rest seiner kostbaren Suppe isst.

Beide haben keine Erinnerung an gute Zeiten, ihr Umgangston ist ungelenk, grob aber auch humorvoll. Nach und nach fassen sie Vertrauen zueinander und voller Hoffnung gelingt es ihnen, die Kate zu ihrem neuen Zuhause zu machen.

Sendetermine Freitag, 24. November, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 24. November, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 26. November, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 26. November, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 27. November, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 27. November, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 29. November, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Der Autor

Rudolf Beiswanger (geboren 1903 in Altona, gestorben 1984 in Hamburg) war Schauspieler, Hörspielregisseur, Autor und Intendant des Ohnsorg Theaters. Mit seinem Zwei-Personen-Stück "Du", das zu den gelungensten Stücken der niederdeutschen Theater-Literatur gehört, gelang ihm weit mehr als nur ein zeitbedingtes Spiel über den Krieg.

Mitwirkende

Gerlind Rosenbusch: De Deern

Walter Kreye: De Jung

Bearbeitung und Regie: Walter Arthur Kreye

Produktion: Radio Bremen und NDR 1974

Aus rechtlichen Gründen können wir dieses Hörspiel leider nicht zum Nachhören anbieten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Das Niederdeutsche Hörspiel | 24.11.2023 | 21:05 Uhr

