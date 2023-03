Stand: 31.03.2023 14:15 Uhr Hörspiel: "Janssen sien' wahre Geschichten: De Hund von Buscherby"

Scholli Ohms und Dr. Plautzen sind ein legendäres Detektivgespann. Ohms hat einen wachen und blitzschnellen Verstand, spielt mäßig Geige und ist im Umgang, nun, ein bisschen speziell. Dr. Plautzen, sein treuer Begleiter, hat es nicht immer leicht mit ihm, steht ihm aber unbeirrbar zur Seite beim Lösen der kompliziertesten Kriminalfälle.

In unserem Stück taucht eine attraktive Dame hilfesuchend in der Bäckerstraat auf, weil sie ihre Katzen vermisst. Aus dem trivialen Beginn entwickelt sich ein teuflischer Kriminalfall mit einem schrecklichen Hund, einem unheimlichen Grafen und einem sadistischen Bahnschaffner, so recht nach dem Sinn des Meisterdetektivs Scholli Ohms!

Über den Autoren

Holger Janssen (geb. 1951) aus Mönkeberg an der Kieler Förde war seit Mitte der 1970er-Jahre freiberuflicher Hörfunkjournalist und war u.a. für den NDR und Radio Bremen tätig als niederdeutscher Moderator, Rezitator und Autor.

Mitwirkende

Wilfried Dziallas: Chronist

Rolf Petersen: Schreiber

Peter Kaempfe: Hund

Oskar Ketelhut: Scholli Ohms

Erkki Hopf: Dr. Plautzen

Beate Kiupel: Berta Stapeltünn

Jasper Vogt: Schaffner

Olaf Kreutzenbeck: Inspektor Langdraht

Uta Stammer: Wirtin

Jürgen Uter: Kalle

Frank Grupe: Graf von Buscherby

Musik: Jan Christoph

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2016

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele