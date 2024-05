Stand: 15.05.2024 14:58 Uhr Hörspiel: "Kreisliga"

Zu seinem 50. Geburtstag lässt Jürgen es richtig krachen. Am Vorabend der großen Feier laden Jürgen und seine Frau Manu ihre damals engsten Freunde zum Grillen ein. Alles könnte so friedlich sein, gebe es da nicht die alte Geschichte, die immer noch Schatten auf die ehemalige Kreisliga-Gemeinschaft wirft, denn vor 26 Jahren wurde Ulrike, eine gemeinsame Freundin, ermordet.

Der Fall wurde nie aufgeklärt, doch nun könnte mit Hilfe von neuen DNA-Tests der Täter doch noch ermittelt werden. Ein groß angelegtes Screening ist für die nächste Woche anberaumt und jedem ist klar: Der Mörder könnte auch aus ihrer Mitte kommen...

Sendetermine Freitag, 5. Juli, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 5. Juli, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 7. Juli, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 7. Juli, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 8. Juli, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 10. Juli, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Gunda Wirschun (geb. 1955 in Bremerhaven) wuchs in Flögeln auf und studierte in Hamburg Bibliothekswesen. Bis zu ihrem Ruhestand 2020 war sie 43 Jahre als Bibliothekarin bei der Stadtbücherei Hamm tätig. Seit 1979 schreibt sie Hörspiele und Features für Radio Bremen und den NDR. In ihrem alten Zuhause spricht sie immer noch vorwiegend Platt, aber in Hamm geht es hochdeutsch zu, denn an das westfälische oder münsterländische Platt hat sie sich nie gewöhnen können.

Mitwirkende

Oskar Ketelhut: Jürgen

Sandra Keck: Manu

Till Huster: Kalle

Beate Kiupel: Conni

Frank Grupe: Stefan

Birte Kretschmer: Antje

Erkki Hopf: Frank

Hanka Schmidt: Ulli

Musik: Kriton Klingler-Ioannides

Regie: Michael Uhl

Redaktion: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und NDR 2017

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 08.07.2024 | 19:05 Uhr

