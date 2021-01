Sendedatum: 19.02.2021 21:05 Uhr Hörspiel: "Hostensaft"

Landwirt Karl muss mit ansehen, wie die Kälber auf den Nachbarhöfen prächtiger gedeihen als seine Tiere. Für ihn ist das wirtschaftlich eine Katastrophe. Es könnte an diesem Futterzusatz liegen, der seit einiger Zeit im Umlauf ist. "Grün" für die Anfangsmast, "Blau" für die Schlussmast. All dies geschieht selbstverständlich hinter vorgehaltener Hand. Doch will Karl dieses Spiel mitspielen?

Nachrichten über Lebensmittelskandale, Massentierhaltung und Medikamentenzusätze im Tierfutter begleiten uns täglich. Obwohl sich das Bewusstsein der Erzeuger und der Verbraucher in den letzten Jahren sehr verändert hat, ist das Thema Wirtschaftlichkeit nicht minder aktuell als vor dreißig Jahren.

Ein niederdeutsches Hörspiel von Georg Bühren.

Die Sendetermine Sonntag, 14.02.2021, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Freitag, 19.02.2021, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Montag, 22,02.2021, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 24.02.2021, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Georg Bühren, geboren 1955 in Mettingen/Westfalen, studierte Germanistik und Kunsterziehung in Münster. Der Rundfunk- und Fernsehjournalist betreute bis 2018 als Hörspieldramaturg das regionale Hörspiel für den WDR und führte Regie bei zahlreichen regionalen Hörspielen. Für seine Verdienste um die niederdeutsche Sprache als Lyrikautor erhielt er 2002 den Fritz Reuter Preis.

Mitwirkende

Hanna - Ruth Bunkenburg

Karl - Jochen Schenck

Anton - Heinrich Kunst

Inge - Marion Breckwoldt

Franz - Peter Heinrich Brix

Polizist - Klaus Nowicki

Schümann - Klaus-Dieter Stenzel

1. Kunde - Horst Arenthol

2. Kunde - Claus Deters

Regie: Frank Grupe

Eine Produktion von Radio Bremen und NDR 1990.

