Hörspiel: "Heinerich"

Nanny Kruse ist stolz auf ihre Unabhängigkeit, die ihr sehr viel wichtiger ist als der oft nervtötende Kontakt zu ihren Nachbarn. Einzig ihr Gehstock, den sie liebevoll "Heinerich" nennt, ist der selbstbewussten und klugen Frau ein steter Begleiter. Als Nanny eines Nachts schwer stürzt, ist "Heinerich" für sie unerreichbar.

In diesen bangen Stunden drängen sich Nanny teils wahre, aber auch traumhafte Erinnerungen und Begebenheiten aus ihrem Leben auf. Doch obwohl sie Angst hat, dass niemand ihr zur Hilfe kommen könnte, ist das Aufgeben für die willensstarke Frau keine Option.

Sendetermine Freitag, 23. Juni, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 23. Juni, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 25. Juni, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Montag, 26. Juni, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 26. Juni, 19.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 28. Juni, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autoren

Ernst-Otto Schlöpke, geb. 1922 in Schleswig-Holstein, arbeitete in der pharmazeutischen Industrie und schrieb nebenher in plattdeutscher Sprache 50 Hörspiele und immer wieder "gereimtes Satirisches". Aus beruflichen Gründen ging er nach Bremen, wo er bis zu seinem Tod lebte. Er war verheiratet und hat zwei Kinder. EOS, wie er von seinen Freunden und Kollegen gern genannt wurde, starb am 11. Juni 2011 in Bremen.

Mitwirkende

Walter Kreye: Erzähler

Erika Rumsfeld: Nanny Kruse

Hans-Jürgen Ott: Bernd Grotkass

Bernd Wiegmann: Paul Benthien

Lutz Schmidt: Verkäufer

Ruth Bunkenburg: Charlotte Steenkatt

Regie: Claus Boysen

Produktion: Radio Bremen und NDR 1982

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 26.06.2023 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele