Sendedatum: 17.10.2022 19:05 Uhr Hörspiel: "Ick bün Ella"

Ella, verheiratet und Mutter einer Tochter, leidet seit ihrem Verkehrsunfall an einer Amnesie. Ein Reha - Aufenthalt soll ihr helfen, sich wieder zurechtzufinden, doch viele Erinnerungen aus der Zeit vor dem Unfall bleiben im Dunkeln. Ein Zustand, der die Buchhändlerin, die stets Wert auf ihre Selbständigkeit gelegt hat, zutiefst verunsichert.

Als Ella ihre ehemalige Freundin Karo in der Klinik trifft, mit der sie gemeinsame Erinnerungen aus ihrer Jugend wieder aufleben lässt, verbessert sich ihr Zustand ein wenig. Mühsam beginnt sie, verloren geglaubte Puzzleteile ihrer Vergangenheit wieder zusammenzusetzen und beginnt zu ahnen, dass nichts mehr so ist, wie es scheint.

Die Sendetermine Freitag, 14. Oktober 2022, 18.05, NDR Schlager

Freitag, 14. Oktober 2022, 21.05 NDR Welle Nord

Sonntag, 16. Oktober 2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 16. Oktober 2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 17. Oktober 2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über die Autorin

Gunda Wirschun, geb. 1955 in Bremerhaven, wuchs in Flögeln auf, machte ihr Abitur in Bremerhaven und studierte in Hamburg Bibliothekswesen. Bis zu ihrem Ruhestand 2020 war sie 43 Jahre als Bibliothekarin bei der Stadtbücherei Hamm tätig. Seit 1979 schreibt sie Hörspiele und Features für Radio Bremen und den NDR. In ihrem alten Zuhause spricht sie immer noch vorwiegend Platt, aber in Hamm geht es hochdeutsch zu, denn an das westfälische oder münsterländische Platt hat sie sich nie gewöhnen können.

Mitwirkende

Birte Kretschmer: Ella Bredehöft, Buchhändlerin

Till Huster: Michael Bredehöft, Hafenarbeiter

Sonja Stein: Sandra Bredehöft, ihre Tochter

Sandra Keck: Karo, Jugendfreundin von Ella

Oskar Ketelhut: Jens, Kinderbuchautor

Stephan Schad: Dr. Sahin, Neuropsychologe

Katja Brügger: Sporttherapeutin

Edda Loges: Nachbarin

Katja Danowski: Polizistin

Musik: Martin Hornung

Technische Realisation: Corinna Gathmann und Nicole Graul

Regieassistenz: Sarah Veith

Regie: Wolfgang Seesko

Redaktion: Ilka Bartels

Eine Produktion von Radio Bremen mit dem NDR 2022.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Das Niederdeutsche Hörspiel | 17.10.2022 | 19:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Hörspiele