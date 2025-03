De Woch up Platt in MV: Streik, Arger bi Hansa un ein’ Tort Stand: 21.03.2025 15:14 Uhr Kein Busse und Båhnen un Gefohr för de Wälder: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch vun denn 17. bet tau denn 23. März 2025.

von Thomas Naedler

Arbeitskämpf bi denn Nåhverkihr wassen sik rut

Kein’ Busse un Båhnen un ein End’ nich aftauseihn: Bi ’ne Urafstimmung hebben sik 94 Perzent von de Gewerkschaftsmåten för Streik åhn Frist utspråken. De Gewerkschaft ver.di föddert 430 Euro mihr per Månd un Geld buten de Reich von 500 Euro båbentau. De Arbeitgäwer beiden 340 Euro mihr an, åwer Schritt för Schritt. De Streiks sallen in de taukåmen Woch losgåhn, wenn de Arbeitgäwer nich noch ein verhanneln willen, vermellt ver.di.

Wischen an de Peen sallen CO2 spiekern

Üm un bi 300 Hektar von de Wischen an de Peen up Üsdom warden wedder ünner Wåder sett’. Dorför buucht de Düütsche Bunnesstiftung Ümwelt 19 Stau-Wehre, de verhinnern, dat Wåder ut de Gägend wechflött. Drööch lechte Murgägenden sorgen in Mäkelborg-Vörpommern för 30 Perzent von denn CO2 Utblås, wat leech för dat Klima is.

Wälder in Gefohr

Nu, wo dat buten warmer ward, stiecht de Gefohr, dat dat in’t Holt brennt. In weck Gägenden von Mäkelborg-Vörpommern gellt nu all de Waldbrandwarnstufe drei - von fief, besünners in denn Westen von’t Land. Ein besünner Maless is, dat dat so drööch is. Bloots 25 bet 30 Perzent Füchte wiesen de Geräte, de dat mäten kœnen. Normålerwies sünd dat bi 60 Perzent in disse Johrestiet, so de Waldbrand-Œwerwachungs-Zentråle in Mirow.

FC Hansa Rostock reagiert up de Randåle in Aachen

De FC Hansa Rostock will denn Verkop inschränken von Biljetts för Späle butenwaards. Ünner annern dörben de nu blot noch Vereinsmåten köpen, un jeder blot ein Biljett. Dat is de Reaktschon dorup, dat de Fans bi dat Fautballspäl in Aachen kein Benimm nich harrn, randaliert un so ein Schåden von 50.000 Euro måkt hebben.

Konditor-Lihrlings in’n Wettstriet

Säuter Drom von Rosen – so heit de beste Tort in’t Land. Dat hett de Jury bi denn Wettstriet von de Konditor-Lihrlings in Torgelow fastlecht. Backt un måkt hett de Tort Nhung Nguyen – sei lihrt Konditersch in dat tweite Lihrjohr. De Upgåf in denn Wettstriet wier, ’ne Tort tau dat Themå Goorn tau gestalten. Punkte geef dat för Schmack, woans de Tort utsüht, Passlichkeit tau dat Themå un wo oornlich de Arbeit måkt is.

Mitmåken bi de Plattdüütschen Wochen

De Plånungen för de plattdüütschen Wochen sünd in’n Anlop. Von denn 25. Mai bet tau denn 15. Juni sall de plattdüütsch’ Språk œwerall in’t Land noch mihr as süssen tau seihn un tau hüren sien: dorbi kann jedein mitmåken. Mit Konzerten, Vördrääch, Gottesdeinste, Aktschonen för Lütt un Grot orrer Theoterupführungen. De Heimatverband sammelt all Veranstaltungen up siene Internetsiet. De NDR ünnerstütt de Plattdüütschen Wochen.

