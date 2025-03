Stand: 18.03.2025 17:08 Uhr Wettbewerb: Konditorazubis gestalten Torten in Torgelow

"Süßer Rosentraum" - so heißt die beste Torte des Landes. In Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) waren Konditorazubis zum Wettbewerb angetreten. Sie sollten Torten zum Thema Garten gestalten. Bewertet wurde nach Kriterien wie Geschmack, Tortenform, themengerechte Gestaltung und Sauberkeit der Arbeit. Die Siegerin ist Nhung Nguyen mit dem Rosentraum. Sie lernt den Konditorberuf im zweiten Lehrjahr. Insgesamt sind derzeit 50 junge Menschen in Mecklenburg Vorpommern in der Konditorausbildung, sie alle gehen im Regionalen Bildungszentrum in Torgelow zur Berufsschule.

