Keine Sitzplätze für Hansa-Fans - Kontingent für Spiel in Essen gesenkt Stand: 21.03.2025 12:21 Uhr Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock stehen für die Partie bei Rot-Weiss Essen Anfang April deutlich weniger Gästetickets zur Verfügung. Das Kontingent umfasst aus Sicherheitsgründen nur noch Stehplätze, nachdem Anhänger des FCH zuletzt im Stadion von Alemannia Aachen randaliert hatten.

Wie die Essener dem NDR bestätigten, werden für die Begnung am 6. April (19.30 Uhr, im NDR Livecenter) für den Gästebereich nur Stehplätze verkauft - insgesamt 1.900 Tickets gehen an Hansa Rostock. Normalerweise hätte es noch 600 Sitzplätze mehr gegeben. Dieser Block neben dem Stehplatzbereich im Stadion an der Hafenstraße aber soll nun als Pufferblock dienen. Karten für diesen Block würden nicht verkauft, hieß es von RWE.

Nur Dixie-Toiletten für Hansa-Fans in Essen?

Zudem überlegt der Club, den Sanitärbereich zu schließen und Dixi-Toiletten aufzustellen. RWE-Vorstand Alexander Rang sagte, dass der Club "das Stadionerlebnis unserer Gäste so unkompliziert wie möglich" gestalten wolle. "Diesen Vandalismus aber, den wir inzwischen leider regelmäßig erleben, lehnen wir kategorisch ab. Wenn solche Schäden, vor allem in den Sanitärbereichen, zum Standard werden, müssen wir über alternative Ideen nachdenken." Beispielsweise über den Einsatz von mobilen Toiletten - "auch wenn das den Stadionbesuch für alle deutlich unattraktiver" mache.

Es wäre eine Maßnahme, zu der im vergangenen April auch der FC St. Pauli in der 2. Liga gegriffen hatte, nachdem Hansa-Anhänger beim vorherigen Gastspiel der Rostocker am Millerntor die Sanitäranlagen nahe des Gästebereichs fast vollständig zerstört hatten.

FCH-Anhänger wüteten zuletzt in Aachen

Ähnliche Bilder hatten Randalierer am vergangenen Sonntag beim 1:2 ihres Teams in Aachen produziert. Fast 700 Sitzschalen wurden rausgerissen, die Gästetoilette verwüstet. Der Schaden soll sich auf etwa 50.000 Euro belaufen. Hansas Aufsichtsratsvorsitzender Sebastian Eggert hatte daraufhin in einem Statement gesagt: "Es kotzt mich bzw. uns einfach nur noch an, dass wir fast wöchentlich mit Themen wie zerstörten Toilettenanlagen oder anderem Inventar beschäftigt sind". Es müsse "hier und jetzt Schluss sein". Dabei komme es nicht nur darauf an, "wie die offiziellen Gremien des Vereins dieses Problem angehen, sondern vor allem darauf, wie die Fanszene darauf reagiert und diesem Mist ein Ende bereitet".

Weitere Informationen "Kotzt uns nur noch an" - Hansa Rostock ergreift Maßnahmen gegen Fanszene Nach der Fan-Randale in Aachen beschränkt der Fußball-Drittligist nun den Verkauf von Auswärtstickets - und setzt seine Anhänger auf Bewährung. mehr

Rostocks Partie bei RWE bereits auf Sonntagabend gelegt

Aus Sicherheitsbedenken war die Partie von Hansa in Essen vor knapp zwei Wochen bereits auf den Sonntagabend verlegt worden. Die Begründung damals waren vor allem auch die Ausschreitungen rund um das Hinspiel gewesen. Vor der Begegnung hatten Anhänger des FCH einen Zug mit Essener Fans attackiert.

Wegen des Vorfalls hatte es jüngst Razzien in mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg gegeben. Die Bundespolizei hat Ermittlungen gegen 31 Verdächtige eingeleitet.

Weitere Informationen Hansa Rostock: Razzien nach Attacke auf Fanzug von Rot-Weiss Essen Bei der Durchsuchung fand die Polizei unter anderem zwei Kugelbomben und eine Übungsgranate. mehr

Hansa dreimal auswärts im April - andere Ticketvergabe

Für die kommenden Auswärtsspiele haben die Rostocker das Vergabeprinzip von Tickets massiv geändert. Karten für die anstehenden Auswärtsspiele der Norddeutschen dürfen ab sofort nur von Vereinsmitgliedern des FCH erworben werden, dabei darf jedes Mitglied auch nur ein Ticket kaufen. Gleiches gelte für Bestellungen von Fanclubs, auch in diesen Fällen erhielten nur Clubmitglieder Karten über diesen Weg.

Die Rostocker haben im April drei Auswärtsspiele. Neben der Partie in Essen geht es für die "Kogge" noch zum VfL Osnabrück (9. April, 19 Uhr) und am 19. April (14 Uhr) zu Arminia Bielefeld.

Dieses Thema im Programm: Sport kompakt | 18.03.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga