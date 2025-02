De Woch up Platt in MV: Säkerheit, Steilküst un sünnerlich Theoter Stand: 07.02.2025 15:03 Uhr Mit Kopphürers in’t Theoter un ein’ Restaurierung, de nu binåh trecht is: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 3. bet tau denn 7. Februor 202

von Susanne Blieme

Nå denn Angriff mit’n Metz in Schwerin

In de Neech von dat Schlottpark-Inkoopscenter in Schwerin hett ein Mann, de bettau nich bekannt is, nå einen Striet ein’ 17 Jöhrigen ut Afghanistån mit ein Metz angräpen. De jung Mann wier so verletzt, dat hei doran storwen is. Worüm dat tau de Dåt kåmen is, de nu Diskusschonen üm de Säkerheit in de Binnenstadt utlööst hett, is bet nu noch nich klor.

Risse an de Steilküst von Rügen kuntrollier

In Sellin sünd de Risse in de Steilküst, de all in’n Sommer dat ierste Mål sicht’ würden, sünd wägen denn välen Rägen grötter worden. Mitarbeiders von dat Amt Möchgaut-Granitz hebben de Städ an de Steilküst mit ’ne Drohne visentiert. Gefohr, dat dor jüst nu wat afbräken un dålstörten kann, besteiht nich, so säd Amtleiter Arne Fründt. De Wech, de dor an de Steilküst bi de Bunkeranlåch langlöppt, sall nu wieder binnenwaards in’t Land verlecht warden.

Schlott Güstrow binåh trecht restauriert

Nadäm sik de Arbeit in de verläden Johren låhm hentreckt hett, üm dat Schlott in Rick un Schick tau bringen, sall dat nu bet an’t Enn’ von dit Johr trecht sien. Denn warden Dack un Fassad’ ganz un gor nie måkt sien. Wann dat Schlott för Besäukers wedder de Dören upmåkt, ob dat ok von binnenwennig saniert ward un wat dor in de Taukunft utstellt warden sall, is noch nich rut.

Måkt mit väl Freud’ in de Jury mit

De Bäukerhökersch Kathrin Matern ut Niegenstrelitz ward dit Johr mit œwer denn wichtigsten Literaturpries entscheiden. Sei is in de Jury för denn Düütschen Bäukerpries beraupen worden. Tauierst künn sei dat gor nich glœwen, denn har sei sihr giern tausecht, vertellte sei up NDR 1 Radio MV. Dat letzt’ Mål hett 2008 einer ut Mäkelborg-Vörpommern bi dit Gremium mitmåkt, dat is de Bäukerhöker Manfred Keiper ut Rostock west.

Truern üm denn Kirchenmusikdirekter Hartwig Eschenbur

In de St. Johannis-Kirch in Rostock is hei üm un bi viertig Johren Kantor west.De Warnemünner wier Chorleiter von vier Chöre, de bekanntest’ is de Motettenchor worden. För siene Arbeit hett hei väle Utteiknungen krägen: Dormank ok de Kulturpries von dat Land Mäkelborg-Vörpommern un dat Verdeinstkrüz von de Bunnesrepublik. Nu is Hartwig Eschenburg in dat Öller von 91 Johren storwen.

Theoter mit Kopphürers

In dat Schauspälhus Niegenbramborg ward morgen (is gistern) tau’t ierste Mål in Düütschland dat Stück „Anna“ späält (worden). De Spionåge-Thriller, schräwen von de englisch’ Theoter-Schriewersch Ella Hickson, späält in de 60er Johren in de DDR. De Taukiekers kriegen Kopphürers up de Uhren, dormit sei allens, wat up, vör un achter de Bühn passiert, nipp un nau mitkriegen kœnen.

