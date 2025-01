De Woch up Platt in MV: Grippewell, Robben un Zuckerräuwen Stand: 24.01.2025 15:24 Uhr Nich so väle Grippe-Kranke un ein Rådel üm dote Robben: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern von denn 20. bet tau denn 26. Januor 2025.

von Heike Mayer

700 Grippefäll bet nu in MV

In Mäkelborg-Vörpommern geiht de Gripp wedder üm. In'n Vergliek tau verläden Johr sünd de Tåhlen åwer lang nich so hoch, so dat Lannesamt för Gesundheit un Soziales. Bet nu sünd üm un bi 700 Influenza-Infekschonen in't Land mellt worden, letzt Johr wiern dat üm disse Tied man knapp 1.000. In de Saison 2022/23 geef dat in’n Januor all mihr as 11.000 Fäll.

Rådel üm dote Robben geiht wieder

De 40 Robben, de dot in de Ostsee funnen würden, sünd nich in Rüsen von de Fischers ingåhn. Facklüd hebben de Rüsen unnersöcht un kein Robben-DNA funnen. Nu ward sik up dat kunzentriert, wat Tügen tau seggen hebben, heit dat von de Staatsanwaltschaft. Sei ermittelt wägen dat Vergåhn gägen dat Tierschutzgesetz.

Traditschonsverein fieert Gebuurtsdach

De Traditschonsverein "Klönsnack Rostocker 7" hett siene Grünnung vör 30 Johren fieert. De Klönsnacker gåhn in de Kinnergoordens un ünnerrichten Plattdüütsch, stellen Kulturveranstaltungen up de Bein un wiesen Lüd ehr Rostock up Platt. Mihr œwer den Verein ward in de NDR1 Radio MV Plappermœhl tau hüürn sien - in de Februor Sennung. De ward upteikent an denn 17. Februor in dat Schifffahrtsmuseum in Rostock.

Blautspenner ielig söcht

De Universitätskliniken Griepswold un Rostock hebben in'n Ogenblick nich nauch Blautkonserven. De Ursåk: dat gifft so väle Operatschonen un Notfäll. De Vörråt langt bloots noch för 'n poor Dåch, säd ein Spräker. Blaut spennen kann jedein, de gesund un all 18 Johren olt is.

Mihr Zuckerräuwen as je tauvör

De Zuckerräuwenbuern in't Land hebben in de verläden Saison so väl aust't as noch nie nich. 2,7 Millionen Tunnen Räuwen hebben's von de Feller hålt, so dat Statistisch’ Lannesamt. De Anklamer Anbugerverband meint, dat Wäder wier för de Räuwen günstig.

App kloort up œwer jüd'sche Schicksålen

In Mäkelborg-Vörpommern kœnen sik Intressierte nu von ein App dat Läben un dat Schicksål von jüdisch’ Minschen verkloren låten, an de bi uns in’t Land mit de so nöömten "Stolpersteine" erinnert ward. Pråt stellt ward de App von de Lanneszentrål’ för politisch’ Billung. Bet nu sünd de binåh 100 Stolpersteine in Schwerin upnåhmen. Dåten ut anner Städ' salln pö a pö nåhfolgen.

Anlopstäd’ för Heimatforschers grünn't

Ein Zentrum för de regionåle Geschicht un Kultur von Mäkelborg is in Rostock grünn’t worden. Dat Zentrum sall de Anlopstäd’ för Heimatforschers un Facklüd för Regionålgeschicht warden. Unklor is, woans dat up lange Sicht betåhlt warden sall. Bet nu ståhn man bloots 30.000 Euro ut denn Universitäthusholt pråt.

