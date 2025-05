Stand: 16.05.2025 13:54 Uhr Die 5. Plattdeutschen Wochen in MV starten am 25. Mai

Der "Plattdütsch-Bäukertag" (hochdeutsch: Plattdeutscher Büchertag) im Botanischen Garten Rostock eröffnet am 25. Mai die 5. Plattdeutschen Wochen in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Veranstaltungskalender sind unter anderem bis zum 15. Juni Ausstellungen, Gottesdienste, Theater, Lesungen, Musik, ein Symposium zu Fritz Reuter sowie ein Chortreffen geplant. Bei einem Festakt im Schloss Stavenhagen soll am 31. Mai das "Plattdeutsche Wort des Jahres 2025" verkündet werden. | Sendebezug: 16.05.2025 19:30 | Nordmagazin