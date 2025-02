De Woch up Platt in MV: Datenkåwel, Lichtmasten und Long-Covid Stand: 31.01.2025 13:01 Uhr Nieget Long-Covid-Zentrum un mihr Licht för Hansa: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern von denn 27. Januor bet tau denn 2. Februor 2025.

von Christian Peplow

Jüdisch´ Läwen schützen

De Schutz von jüdisch´ Läwen is in Mäkelborg-Vörpommern nu Ståtsziel. De Landdach hett dorför de Lannesverfåtung mit de nödige Twee-Drüddel-Mihrheit ännert. De Idee för de Verfåtungsännerung hett de Lannesbischöfin von de Nuurdkirch, Kühnbaum-Schmidt, hatt.

Sabotåsch in de Oostsee?

All wedder is een Datenkåwel in de Oostsee ramponiert worden – ditmål twischen de schwedsche Insel Gotland un Lettland. In de verläden Wäken hebben verschieden Sabotåscheakte an Kåwels in de Oostsee jümmers wedder de Behörden up Trapp hollen. Faklü‘ sünd sik säker, dat disse Sabotåscheakte ut Russland stüert warden.

Long-Covid: Forschungzentrum in Griepswold

De Universitätsmedizin Griepswold sall een Zentrum för dat Behanneln von Long-Covid-Patschenten kriegen. Nå NDR Informatschon gifft de Bund dorför 5,8 Millionen Euro. In dat Zentrum sall ünnersöcht warden, wurans sik Corona œwer een länger Tied utwirken deit. Ok Dokters un Therapeuten salln dor utbillt warden.

Festival sall betåhlen

De Veranstalter von dat Demokratie-Festival "Jamel rockt den Förster" möten in Taukunft Pacht dorför betåhlen, dat se up dat Flach von de Gemeen dat Festival fieern. So hett dat de Gemeen-Råt in Gägelow beschlåten. Bi een Flach von knapp 1,5 Hektar kost dat 10.500 Euro. Birgit Lohmeyer, de dat Festival utricht, hett ankünnigt, dat se sik mit een Afkåt beråden ward, of un wurans se rechtlich gägen de Pacht vörgåhn kann.

Mihr Licht för Hansa Rostock

De Buarbeiten för de niegen Flutlichtmasten in dat Oostseestadion sünd losgåhn. In de tokåmen Woch sall dat ierste Lock för dat Fundament gråft warden. De vier niegen Lichtmasten kosten tohop so üm un bi 3,5 Millionen Euro.

Reuter-Festspäle ok in Mirow

De Stadt Mirow un dat Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stemhagen willen in tokåmen Tieden mihr tosåmenarbeiten - för dat Bewohren un de Plääch von de nedderdüütsch´ Språk. Dorüm warden de Fritz-Reuter-Festspäle ehr Premiere dit Johr in Mirow fieern – untwors mit dat Stück "Ut de Franzosentid". De Bås von dat Literaturmuseum, Jahn, will dörch disse Kooperatschon ok siene Idee von een "Stråt von’t Nedderdüütsche" vorandriewen.

