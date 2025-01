Stand: 29.01.2025 18:09 Uhr Hansa Rostock: Arbeiten für die neuen Flutlichtmasten starten

Mit leichter Verzögerung haben die Bauarbeiten für die neue Flutlichtanlage des Ostseestadions vom FC Hansa Rostock begonnen. Unter anderem mussten einige Bäume für das neue Fundament weichen. In den nächsten Tagen sollen Glasfaser-, Wasser- und Abwasserleitungen aus dem Boden entfernt werden. Ab dem 3. Februar sind voraussichtlich Bagger und LKW im Einsatz, um für das Fundament der neuen Masten den Boden abzutragen. Die alten Masten stammen noch aus DDR-Zeiten. In diesem Jahr läuft die Betriebsgenehmigung der Anlage ab. Sie soll jetzt 1:1 nachgebaut werden. Die Kosten dafür liegen bei rund drei Millionen Euro. Die Demontage der aktuellen Flutlichtmasten werde erst dann erfolgen, wenn alle neuen Masten in Betrieb genommen sind.

