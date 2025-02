De Woch up Platt in MV: Cyberangriff, Warnstreiks un Usedomer Literaturpries Stand: 14.02.2025 13:00 Uhr Cyberangriff up Kliniken un ein Literaturpries för denn europäischen Dialog: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch von denn 10. bet tau denn 14. Februor 2025.

von Thomas Lenz

Cyber-Attack up Ludwigslust-Parchim

All wedder hebben Computer-Hackers ein' Uurt in Mäkelborg-Vörpommern angräpen. Ditmål hett dat de Krankenhüser in Ludwigslust un Hagenow dråpen. De Cyber-Attack hett groten Arger måkt bi de Räkner-Anlågen, Chip-Korten un bi medizin'sche Utrüstung. As dat utsüht, hebben de, de dat dån hebben, ok versöcht, de Hospitälers un denn Landkreis ünner Druck tau setten. Middewiel löppt de Bedrief twors wedder, so half un half tauminnst, secht Landråt Sternberg, åwer de Schåden an dat heile Üm-un-Bi von de IT-Struktur ward woll Millionen kosten, un dat Heilmåken Månde duern.

Weniger Flüssig-Ierdgas in Mukran

De Düütsche Regas ward in denn Håben von Mukran ok in Taukunft dütlich minner Flüssig-Ierdgas ümschlåhn. Dat Ünnernähmen hett denn Charterverdrach mit dat Bunneswirtschapp-Ministerium för ein von de twei dorför bruukten Schäpen upkünnigt. Dorachter stickt, heit dat bi Regas, de Priespolitik, de allens kaputtmåkt, un de von de Sellschapp för LNG-Terminals kümmt, de denn Bund sülfst tauhüürt. Ein Spräkersch von dat Ministerium höllt dorgägen un secht: Dat wier öwerhaupt nich so. De Börgermeister von Binz secht, dat dat hier nu de Anfang von dat Enn' för dat LNG-Terminal in Mukran is. Lannesümwelt-Minister Backhaus verkloorte, dat de Regas dat Ierdgas-Terminal ok mit bloots ein Schipp bedriewen dörf.

MV up Rang Twei bi Urlaubers in Düütschland

Mäkelborg-Vörpommern is nå Bayern dat Land in Düütschland, wat Urlaubers an dullsten anspräken deit. So steiht dat in ein Tourismus-Ünnersäukung för 2024. Vör teihn Johren harr MV de Näs noch vörn. Dat wi nu "bloots noch" up Rang Twei sünd, licht ünner annern doran, so steiht dat in dat Popier, dat väle Lüd nich mihr so nå de traditschonellen Urlaub-Städen as de Ostseeküst henreisen, sünnern mit Afsicht ümmer öfter dorhen fohr'n, wo noch nich so väl anner Lüd sünd, un dat nich so vull is.

Literaturpries von Üsdom geiht an Szczepan Twardoch

De Schriewersmann Szczepan Twardoch ut Polen kricht dit Johr denn "Usedomer Literaturpries". Dat hebben de Utrichters von de Usedomer Literaturdåch künnig måkt. De Pries ward denn 45jöhrigen Twardoch an'n 12. April in Ahlbeck bi de Literaturdåch öwergäben. Mit denn Pries warden Schriewers utteikent, de sik dull üm dat Miteinanner in Europa verdeint måkt hebben. För denn Pries gifft dat 5.000 Euro.

Warnstreik bi Bus un Båhn un bi denn Öffentlichen Deinst

Verläden Woch sünd bi uns in't Land väle Busse un Stratenbåhnen utfollen. Grund wier ein Warnstreik bi dat Verhanneln üm denn Tarif bi Bus un Båhn, tau denn de Gewerkschaft ver.di upropen harr. Bedråpen wiern 'ne Reich von Bedriewe, ünner annern de Verkehrs-Gesellschaft Ludwigslust-Parchim, de Rostocker Stråtenbåhn un de Nahverkihr Griepswold. Bi dat Verhanneln üm denn Tarif will ver.di ünner annern dörchsetten, dat de Lohn üm 430 Euro in'n Månd rupsett ward. Ok in'n Öffentlichen Deinst hebben’s de Arbeit dållecht. Vör allen in Rostock wier'n de Ämters von Stadt un Kreis bedråpen, ok weck Kinnergoordens un ein Krankenhus.

