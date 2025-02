Erpressungsversuch nach Cyberangriff auf LuP-Kliniken Stand: 12.02.2025 20:28 Uhr Im Zuge des Cyberangriffs auf die LuP-Kliniken in Ludwigslust und Hagenow hat es offenbar eine Erpresserforderung gegeben. Am Montag hatten Hacker die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser angegriffen.

Nach einem Hacker-Angriff auf die Computer-Systeme der LuP-Kliniken in Hagenow und Ludwigslust haben die Täter offenbar versucht, die Kliniken beziehungsweise den Landkreis zu erpressen. Zu den Details der Forderungen wollt der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes nichts sagen. Er nannte die Angreifer eine "kriminellen Vereinigung". In ähnlichen Fällen waren Daten verschlüsselt worden. Um sie wiederzubekommen, sollten die Angegriffenen Lösegeld bezahlen. Neben dem finanziellen Aspekt sei das Ziel dieses Cyberangriffs aber auch gewesen, das Vertrauen in den Staat und seine Strukturen zu erschüttern so Sternberg. Allein der Schaden an der IT-Infrastruktur werde wohl im Millionenbereich liegen und es werde Monate dauern ihn zu beheben.

Betrieb läuft mit wenigen Einschränkungen

Den Angaben zufolge läuft der Betrieb der Kliniken inzwischen wieder, wenn auch mit einigen wenigen Einschränkungen. Wie es hieß, sind einige medizinische Geräte von dem Cyberangriff betroffen, sie könnten aber weitgehend ersetzt werden. Probleme bereite es, die Chipkarten der Patienten und die Arztbriefe zu erfassen. Deshalb werde auf Papier zurückgegriffen. Dank der Vorkehrungen, die nach einem Cyberangriff auf die Kreisverwaltung vor gut drei Jahren getroffen wurden, sei man nun "mit einem blauen Auge" davon gekommen, so Landrat Sternberg.

"Patientendaten durch hohe Verschlüsselung geschützt"

Uwe Borchmann, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) sagte im NDR Interview, die Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern würden einen großen Aufwand betreiben, um ihre IT zu sichern. Patientendaten seien durch eine hohe Verschlüsselung geschützt.

