Der Usedomer Literaturpreis 2025 geht an Szczepan Twardoch

Der polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch bekommt den Usedomer Literaturpreis 2025. Das haben die Veranstalter der Usedomer Literaturtage mitgeteilt. Mit dem Preis werden Autorinnen und Autoren geehrt, die sich in herausragender Weise um den europäischen Dialog verdient gemacht haben. Am 12. April wird Szczepan Twardoch während der diesjährigen Literaturtage in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) der Preis überreicht. Der 45 Jahre alte Twardoch wird dann aus seinen Romanen lesen, die Zeitgeschichte und persönliche Schicksale miteinander verbinden. Der Usedomer Literaturpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und mit einem einmonatigen Arbeitsaufenthalt auf der in Deutschland und Polen gelegenen Insel Usedom verbunden.

