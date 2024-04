Stand: 25.04.2024 09:30 Uhr Förstenpoor kummt na’t MiWuLa hen

Albert von Monaco un sien Fro Charlène besöökt Hamborg. Denn dor maakt se hüüt in dat Miniatur Wunnerland offizjell en ganz ne’e Eck apen, wo sik dat allens wat üm Monaco dreihen deit. Wokeen dor egens ganz normaal henwull, för den is dat Miniatur Wunnerland vundaag aver deswegen dicht. Se köönt sik denn dat ne’e Mini-Monaco af morgen ankieken. De Besöök vun dat Förstenpoor is aver en private Reis un keen Staatsbesöök vun Amts wegen her.

