Plattdeutsch-Nachwuchspreis für 11-jährige Ukrainerin Stand: 24.05.2024 15:35 Uhr Von Blumen, Krähen und einem Zauberwald handelt die plattdeutsche Geschichte der Jugendpreis-Gewinnerin des plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal" in diesem Jahr. Anastasia lernt gerade einmal seit zwei Jahren Hochdeutsch, und sie zeigt: Auch im Plattdeutschen ist sie ein besonderes Sprachtalent.

von Fiene Meier

Anastasia Savenko kam vor rund zwei Jahren aus der Ukraine nach Norddeutschland. Mit ihrer Familie flüchtete sie vor dem Krieg und zog in die Nähe von Oldenburg. Erst dort lernte die 11-Jährige Hochdeutsch. Schnell begann sie sich auch für die plattdeutsche Sprache zu interessieren. Prompt gewann sie einen niederdeutschen Lesewettbewerb an ihrer Schule. Motiviert durch das Erfolgserlebnis reichte sie dann bei „Vertell doch mal“, dem plattdeutschen Schreibwettbewerb vom NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater, ein von ihr geschriebenes Märchen auf Plattdeutsch ein - und überzeugte damit die Jury auf ganzer Linie.

Von Blumen, Krähen und einem Zaubergarten

"Ünner de Sünn", also "Unter der Sonne", war das Oberthema des Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal" in diesem Jahr. Die junge Autorin nannte ihren Text fast genau so wie das Oberthema, nur eben auf Oldenburger Platt: "Unne de Sünn". Beim Inhalt der Geschichte überzeugte sie dann mit großer Kreativität und Phantasie. Die Protagonistin in Anastasias Geschichte heißt Diana. Für ihre kranke Oma begibt sich das junge Mädchen auf die Suche nach heilenden Blumen aus einem Zaubergarten. Dafür muss sie an einer Krähe vorbei, deren Empfehlungen sie zuerst nicht so recht zu deuten weiß: Will sie sie in die Irre führen? Oder will sie doch nur Gutes für Diana?

“Mitmol is dor en groot Labyrinth ut Buschen, de sük bewegen, un ut Blomen. „Dör disse Labyrinth musst du een Padd finnen“, seggt de Kreih. Textausschnitt “Unne de Sünn”

Inspiration für die Geschichte fand Anastasia in der Natur und in ihrer fünfjährigen Schwester, die auch Diana heißt.

Eine Geschichte mit Botschaft

Marlen Poeschel ist die ehemalige Lehrerin von Anastasia. Sie hat das Mädchen aus der Ukraine in der Grundschule an die plattdeutsche Sprache herangeführt. Mittlerweile ist Marlen Poeschel pensioniert. Trotzdem half sie Anastasia beim Übersetzen ihrer Geschichte. Dabei ist sie stolz auf das Schreibtalent von Anastasia: “Een Klooß in’n Hals, dat harr ik bi’t eerst Mal lesen. Wiel ik ja de Achtergrund ok weet. Wat se beleevt hett. Se is Flüchtling. Se muss Allens achter sik laten. Un denn schrifft so'n Kind so'n Geschicht. Dat is al wat besünners!” Für Poeschel steckt in der Geschichte eine wichtige Botschaft: “Man mutt Moot hebben. Man mutt mitföhlen könen. Un man mutt ok Mood hebben, doch de een of anner Gefohr to överstahn."

Weitere Informationen För Dien digitalen Breefkasten: De NDR Platt-Post Mit de NDR Platt-Post kriegt Ji mehrmals in't Johr Post vun'n NDR in Form vun en E-Mail. Dor steiht denn allens dat binnen, wat dat Nees an Platt geven deit bi uns. mehr

Bei der großen "Vertell doch mal" Gala wird Anastasia geehrt

Am 16. Juni 2024 findet im Ohnsorg-Theater in Hamburg eine große Gala statt, bei der alle Preisträgerinnen und Preisträger für ihre "Vertell doch mal" Geschichten geehrt werden. Auch Anastasia, ihre kleine Schwester Diana und ihre Eltern sind zur Gala eingeladen. Dort wird nicht nur ihre Geschichte auf der Bühne gelesen, sondern die 11-Jährige erhält auch ein Preisgeld in Höhe von 400 Euro.

Anastasia Savenko weiß übrigens als einzige Preisträgerin schon Bescheid: Alle anderen prämierten Geschichten zum Thema "Ünner de Sünn" werden erst bei der Gala verkündet. Moderiert wird die Preisverleihung von Ilka Brüggemann und Yared Dibaba. Wie in jedem Jahr wird es auch wieder einen Livestream für alle Zuschauenden zuhause geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | De Noorden op Platt | 26.05.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch