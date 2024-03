Stand: 14.03.2024 09:30 Uhr Streik an’n Flooghaven

An’n Hamborger Flooghaven, dor geiht vundaag wedder meist gor nix. All 141 Flöög sünd afseggt. De Warkshop Verdi, de hett dat Personaal vun de Luftsekerheit to’n Warnstreik övern ganzen Dag opropen. Bedrapen sünd Passageer- Waren- un Frachtkuntrullen un en poor Steden bi’n Service. De Streik, de geiht bet vunavend Klock 10. Hüüt Vörmiddag schall dat en Kundgeven an’n Airport Hamborg geven. Ok an de Flooghavens in Berlin, Stuttgart, Karlsruhe/Baden Baden un Köln warrt vundaag streikt.

