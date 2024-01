Stand: 17.01.2024 09:30 Uhr Mehr Minschen kriegt Wahngeld

Goot 24.000 Minschen in Hamborg kriegt middewiel Wahngeld. Mit de Reform vun’t Wahngeld vun de Bunnsregeren hett sik de Tall hier in de Stadt mehr as verdubbelt. Un jeedeen kriggt dubbelt so veel Geld – 400 Euro den Maand. Lüüd, de dat bekrittelt, verlangt, dat lever mehr Sozjalwahnungen boot warrt. Bunnsboministersch Klara Geywitz vun de SPD see güstern bi en Besöök in Hamborg, dor weer rein gor nix an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch