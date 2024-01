Stand: 17.01.2024 09:30 Uhr Handball Europameisterschop

Dalslag för de düütschen Handballers bi de Europa-Meisterschop in Berlin: Se hebbt ehr Afsluss-Speel vun de Vörrunn gegen Frankriek mit 30 to 33 verloren. Man de düütschen Handballers harrn sik al vörher för de Hauptrunn qualifizeert. De fangt vunnamiddag in Hamborg an – mit dat Speel Norwegen gegen Portugal.

