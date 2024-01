Stand: 16.01.2024 09:30 Uhr Konsequenzen bi de AfD

Bi de AfD kümmt na dat heimlich Drapen mit prominente Neonazis in Potsdamm nu wat na. Wat dat ARD-Hauptstadtstudio to weten kregen hett, warrt Roland Hartwig sien Hoot nehmen. He weer de persönliche Referent vun de AfD-Böverste Alice Weidel un weer bi dat Drapen dorbi. Dor schüllt AfD-Politikers doröver diskereert hebben, wo man Millionen vun Utlänners un ok Düütsche mit Migraschoons-Achtergrund ut dat Land verdrieven kunn.

