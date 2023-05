100 Jahre Friisk Foriining: Interesse am Friesisch ist groß Stand: 26.05.2023 17:07 Uhr Die Friisk Foriining ist ein Verein, der sich für die Bewahrung der friesischen Sprache und Kultur einsetzt. Am 2. und 3. Juni feiert er sein 100-jähriges Bestehen. Die Vorsitzende erzählt: Die Angebote des Vereins werden stark nachgefragt, es fehlt aber an Ehrenamtlichen.

von Nina Hansen

Für die Feierlichkeiten zum Jubiläum haben die Vorsitzende der Friisk Foriining Marie Hahn und ihr Team ein zweitägiges Event vorbereitet. Neben einem Filmabend ist auch ein Familiennachmittag geplant, der zum Austausch einlädt.

Friisk Foriining: Ein Verein mit klaren Zielen

1923 wurde die Friisk Foriining, damals noch unter dem Namen "Friesisch-Schleswigscher Verein", in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) gegründet. Das Ziel war es, die Friesen als nationale Minderheit anzuerkennen und Friesischunterricht zu fördern. Nach dem Zweiten Weltkrieg intensivierten sie ihre Zusammenarbeit mit der dänischen Minderheit.

Inzwischen ist Friesisch eine anerkannte Minderheitensprache und wird somit durch die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen geschützt. Heute organisiert die Foriining unter anderem Jugend- und Freizeitveranstaltungen, auf denen Friesisch gesprochen wird. Sie setzt sich außerdem für den Friesischunterricht in Schulen ein und arbeitet eng mit dem Dansk Skoleforening zusammen.

Marie Hahn möchte die Zugehörigkeit stärken

Laut Friisk Foriining sprechen heute noch etwa 10.000 Menschen in Nordfriesland Nordfriesisch. Viel mehr aber verstehen diese Sprache zumindest. Lange hatte das Friesische mit einem schlechten Image zu kämpfen, sagt Marie Hahn. "Es gab Zeiten, wo Menschen auch gezweifelt haben: Soll ich jetzt weiter Friesisch sprechen oder nicht? Das sollte ja nicht so gut sein und auch in der Schule wurde das gesagt. Da sind natürlich viele Leute ins Zweifeln gekommen und haben das Friesisch dann nicht weitergegeben an ihre Kinder."

Die Menschen identifizieren sich aber trotzdem mit dem Friesischen. Diesen möchten Hahn und der Verein den Zugang zu ihren Wurzeln erleichtern. Dafür organisiert die Friisk Foriining unter anderem regelmäßige Treffen, Ausflüge und die sogenannte "Harfst-Huuchschölj" (Herbsthochschule), bei der die Teilnehmer über einige Tage in Workshops und Freizeitangeboten Friesisch sprechen und auch neu lernen können.

Die friesischen Angebote werden gut angenommen

Die Friisk Foriining hat unter anderem einen Online-Sprachkurs im Angebot, der gerade begonnen hat und komplett ausgebucht ist. Aber auch die anderen Aktivitäten werden gut angenommen. Dadurch steigt allerdings auch der Bedarf an Mitwirkenden, betont Hahn. "Wir haben nicht genügend ehrenamtliche Leute, die da sitzen und mit den Kindern Würstchen vorm Feuer grillen. Wir haben nicht genug Leute bei unseren Fahrradtouren. Das sehen wir gerade bei ganz ganz vielen Aktionen, dass da ein sehr großer Zulauf und somit auch echt ein Bedarf ist und das freut uns natürlich sehr."

Programm zum Jubiläum: Feierei, Filmabend, Familiennachmittag

Deshalb hofft Marie Hahn, dass viele Interessierte zur Feier kommen. "Ik låås jam hartlik iijn tu jarst di 2. Juni eefter Hüsem tu kam deer hääwe we een kinoeen. Da kiike we üs di Dokumentarfilm 'Klaar Kiming' önj." Übersetzt: "Ich lade euch herzlich ein, zuerst am 2. Juni nach Husum zu kommen. Dort haben wir einen Filmabend. Da schauen wir uns den Dokumentarfilm 'Klaar Kiming' an." Am 3. Juni geht es dann weiter mit einem Familiennachmittag mit Puppentheater, Kaffee und Kuchen und vielen Spielmöglichkeiten für Groß und Klein. Zum Abschluss gibt es noch eine große Party in der Gaststätte "Fraschlönj" in Risum-Lindholm.

