"Now and Then": Heute erscheint neuer Beatles-Song - dank KI Stand: 02.11.2023 06:00 Uhr Mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Beatles erscheint heute um 15 Uhr noch ein Song der legendären Band. John Lennon hat "Now And Then" in den späten 70ern gesungen. Dank KI konnt der Song nun abgemischt werden. Beitrag anhören 4 Min

John Lennon hatte "Now and Then" ganz privat, als Demo, am Klavier in seinem New Yorker Appartement aufgenommen - mit einem Ghettoblaster. Nach seiner Ermordung 1980 übergab Lennons Witwe Yoko Ono die Aufnahme den verbleibenden drei Ex-Beatles Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr, die weitere Teile einspielten.

Mit Künstlicher Intelligenz John Lennons Gesang isoliert

Doch die Gesangsaufnahme war mit dem Klavier überlagert und die damaligen Mittel erlaubten nicht, Lennons Stimme herauszufiltern. Dank des technischen Fortschritts ist es Jahrzehnte später nun möglich, eine Klangspur mit Lennons Gesang zu isolieren.

Der nun 81-jährige Brite Sir Paul McCartney hatte bereits im Frühsommer angekündigt, dass es in diesem Jahr noch einen Song aus dem Demo geben wird. Die Aufnahme war für ihn ein emotionaler Moment, sagt er. "Wir alle sind drauf zu hören, also ist es eine echte Beatles-Aufnahme. Dass wir im Jahr 2023 immer noch an Musik der Beatles arbeiten (…), dass wir einen neuen Song veröffentlichen können, den die Leute noch nicht gehört haben - ich finde das einfach wahnsinnig spannend!"

Weitere Informationen Sir Paul McCartney ist 81: Bodenständiger Ex-Beatle aus Liverpool Der einstige Beatle, Sänger und Komponist hat 1.000 Songs geschrieben und ist nicht nur als Teil der Beatles einer der wichtigsten Musiker und Komponisten unserer Zeit. mehr

John Lennon nie wieder so nah sein

Auch der Schlagzeuger Ringo Starr freut sich darüber, Johns Stimme endlich in dieser Form zu hören: "Noch dichter an das Gefühl, ihn wieder bei uns im Raum zu haben, werden wir niemals kommen. Allein deshalb war das wahnsinnig emotional für uns alle. Es war wirklich so, als ob John wieder bei uns wäre - das war echt verrückt."

Originalaufnahmen von George Harrison

Der Gitarrist George Harrison ist im Jahr 2001 gestorben - aber elektrische und akustische Gitarrentracks zu dem Song hat er 1995 bereits eingespielt. Diese sind im neuen Song zu hören. "Now and Then" soll der allerletzte Song der Beatles sein, so die Plattenfirma Universal Music Group. Zusätzlich will die Firma aber "Das blaue Album" und "Das rote Album" der Band Anfang November erneut in einer erweiterten Auflage herausgeben.

VIDEO: Sounds of Hamburg - Von Superstars und Lokalmatadoren (59 Min)

Weitere Informationen Die Beatles: Wie alles anfing Liverpool 1960: Ein paar Jungs machen Musik. Erst spielen John, Paul, George und Pete in Kellerbars, dann geht es nach oben. mehr Als der Rock 'n' Roll nach Hamburg kam Mit dem Rock 'n' Roll erfasst die Jugend ab Mitte der 50er-Jahre ein neues Lebensgefühl. Viele Hamburger Klubs verschreiben sich der neuen Musik. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 02.11.2023 | 08:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop