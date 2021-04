Lutz Krajenski im Solokonzert Stand: 24.11.2020 10:15 Uhr Lutz Krajenski ist aus der norddeutschen Musikszene nicht wegzudenken. Für uns spielt der Hannoveraner ein Solokonzert. Beitrag anhören 55 Min

Die Begeisterung für die elektronische Heimorgel entdeckte Lutz Krajenski früh: Schon als kleiner Junge brachte er sich selbst das Fußpedalspiel bei - nach Gehör und ohne Noten. Seitdem hat ihn dieses Instrument nicht mehr losgelassen. Ab 13 Uhr sehen Sie an dieser Stelle seinen Auftritt bei NDR Kultur à la carte Extra.

Schon während des Studiums an der Hochschule für Musik und Theater seiner Heimatstadt Hannover spielte Krajenski in diversen Jazzbands und entdeckte eine weitere Leidenschaft: den fetten Sound der Bigband. 2001 gründete er seine eigene. Frontmann dieser Bigband war der Sänger Roger Cicero. Für ihn schrieb Lutz Krajenski unzählige Arrangements und bestritt an seiner Seite drei erfolgreiche Tourneen mit hunderten Konzerten. Die drei gemeinsamen Alben verkauften sich mehr als eine Million Mal. Wie facettenreich sein Profil als Künstler außerdem ist, werden wir live bei NDR Kultur à la carte EXTRA erleben.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 25.11.2020 | 13:00 Uhr