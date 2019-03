Stand: 20.03.2019 13:57 Uhr

Neubrandenburger Jazzfrühling startet von Friederike Witthuhn

Mit einem Klassik-Jazz-Projekt startet in Neubrandenburg am Mittwoch der 28. Jazzfrühling. Bis zum Sonntag stehen in der Viertorestadt acht Konzerte auf dem Programm.

Mit dem Eröffnungskonzert "The Big Wig" hat sich der Verein JazzConnection zum Neubrandenburger Jazzfrühling selbst einen Wunsch erfüllt. Er hat das Schweizer Sextett "Hildegard lernt fliegen" mit der Neubrandenburger Philharmonie in Kontakt gebracht. Zusammen führen sie die von Sänger Andreas Schaerer geschriebene Symphonie "The Big Wig" am Mittwoch in der Konzertkirche auf. Der Neubrandenburger Jazzfrühling sieht sich als Festival für Jazz- und Weltmusik. Am Donnerstag können die Besucher das Trio Nes erleben, das einen Mix aus arabischer Musik und französischen Chansons auf die Bühne bringen wird. Bis Sonntag rechnen die Veranstalter mit rund 3.000 Gästen.

Der Neubrandenburger Jazzfrühling wird von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin unterstützt.

