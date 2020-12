Neu ab 2021: Play Jazz! auf NDR Kultur Stand: 14.12.2020 10:55 Uhr Swing, Soul, Funk, Bebop, HipHop - und noch so vieles mehr: Jazz ist Kopf und Bauch, Kunst und Entertainment, lustvolles Experiment, grenzenlose Spielfreude und geniale Virtuosität. All das gibt es ab Januar in Play Jazz! auf NDR Kultur.

Der Jazz kommt nach Hause zu NDR Kultur! Ab Januar gibt es fünfmal in der Woche ein extrem vielfältiges Programm. Montags bis freitags ab 22:35 Uhr spürt die Redaktion neue Schätze auf, informiert über die lokalen, regionalen und internationalen Jazz-Szenen und unternimmt Ausflüge in die mehr als 100-jährige Geschichte des Jazz.

Fünfmal in der Woche Jazz auf NDR Kultur

Montag, Mittwoch und Freitag berichtet das "Play Jazz! - Magazin" aus der gesamten Welt des Jazz. Mitreißende Live-Aufnahmen aus Clubs und von Festivals finden sich dabei ebenso wie frische Album- und Konzerttipps und neue Projekte der NDR Bigband. Dazu gibt es spannende Reisen in die Geschichte des Jazz und hautnahe Reportagen aus der norddeutschen Szene.

Am Dienstag gibt es in "Play Jazz! - Konzert" Live-Aufnahmen des NDR aus dem Rolf-Liebermann-Studio, aus Clubs und von Festivals im Sendegebiet - beispielsweise von JazzBaltica, Elbjazz, Eldenaer Jazz Evenings, See More Jazz und der Jazzwoche Hannover.

Jeden Donnerstag gibt es orchestralen Jazz in "Play Jazz! - NDR Bigband". Dann spielt das international renommierte Ensemble. Vorgestellt werden Studioaufnahmen, Konzerte und CD-Veröffentlichungen. Einmal im Monat präsentiert das "NDR Bigband Magazin" aktuelle Projekte.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 22.35 Uhr Play Jazz! - Magazin Play Jazz! - Konzert Play Jazz! - Magazin Play Jazz! - NDR Bigband Play Jazz! - Magazin 23.30 Uhr Round Midnight Round Midnight Round Midnight Round Midnight Round Midnight

Neues Format "Round Midnight"

Ganz neu ist "Round Midnight". In der letzten halben Stunde vor Mitternacht gibt es exklusive Blicke auf die bekannten Jazz-Standards und die Persönlichkeiten der unendlich vielfältigen Jazzwelt. Was machen junge, aufstrebende Talente? Was treibt gefeierte Legenden heute noch an? Worin genau besteht die tiefe Freundschaft zwischen Jazz und Klassik?

"Play Jazz!" und "Round Midnight" liefern Antworten, Anregungen und die besondere Atmosphäre des Jazz. Und das Beste: Alle Sendungen können nach Ausstrahlung jederzeit hier angehört werden.

Weitere Informationen NDR JAZZMEDIATHEK Sie waren im Kino, im Theater oder früh im Bett und haben unsere Sendung verpasst? In der NDR Jazzmediathek können Sie viele unserer Specials, Konzerte und Beiträge hören. mehr

NDR Kultur Neo mit neuem Sendeplatz NDR Kultur Neo wird ab Januar 2020 jeweils Sonnabend und Sonntag ab 22 Uhr im Programm von NDR Kultur ausgestrahlt und ist danach online abrufbar.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 14.12.2020 | 12:15 Uhr