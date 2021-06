"JazzBaltica" startet in Jubiläumssaison Stand: 24.06.2021 08:21 Uhr Bis vor fünf Wochen war nicht klar, ob und wie die "JazzBaltica" in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Nun wird sie heute Abend eröffnet.

von Milad Kuhpai

Eine große Parkanlage umgeben von Promenadengängen und Hotels, in unmittelbarer Nähe zum Strand. Hier im Seebad Timmendorfer Strand in Ostholstein verspricht das Team der "JazzBaltica" ein neues Festivalerlebnis in diesem Jahr: Jazzmusik mit Vogelgezwitscher und vielleicht auch ein wenig Meeresrauschen, zum Beispiel mit der Band des Festivalleiters Nils Landgreen "4 Wheel Drive".

Organisationsleiter Jörg Plagmann freut sich auf diese neue Festivalkulisse: "Das ist was ganz Wunderbares: Wir haben uns den schönsten Ort ausgesucht. Das Jahr ist anders, weil die Genehmigungslage natürlich sehr kompliziert war im Vorwege. Wir haben letzten Freitag, also eine Woche vor Beginn der Veranstaltung wenn man so will, die Genehmigung bekommen und die müssen wir jetzt schnellstmöglich seriös abarbeiten.

"JazzBaltica"-Macher in positiv-optimistischer Hektik

Normalerweise beginnt die Vorbereitung schon ab Oktober des Vorjahres. Jetzt muss das ganze aber sehr schnell gehen. Reisebuchung, Hotelbuchung, wieviel Leute kommen zum Essen, und wie ist es mit der Einlasssituation? Dass dies in der Kürze der Zeit nicht so einfach ist, weiß auch Stefan Drewenskus, Produktionsleiter der "JazzBaltica".

Seit Tagen kämpft Drewenskus mit überfüllten E-Mailpostfächern und manchmal zwei Anrufen gleichzeitig: "Ich würde das als eine positive optimistische Hektik beschreiben. Wir sind extrem komprimiert mit allem, weil wir ja auch erst seit geraumer Zeit wirklich wissen, dass wir eine Chance haben stattzufinden - inzwischen ist ja auch alles genehmigt. Die Stimmung ist aber extrem gut, weil alle Leute sich freuen, dass es los geht."

Beste Voraussetzungen für ein gelungenes Festival-Jubiläum

Auch Festivalleiter Nils Landgren, scharrt schon mit den Hufen. Allerdings stellt die spontane Planung auch einen erfahrenen Profi wie ihn vor Herausforderungen: "Am Donnerstag spiele ich ein Sonderkonzert mit vielen Musikern, die ihre Karriere hier angefangen haben. Wir proben am gleichen Tag, die reisen am gleichen Tag an. Ich hab die Musik im Vorwege geschickt. Wir haben zwei Stunden zu proben, und dann spielen wir ein 90-Minuten Konzert am Abend. Und das wird ja sehr spannend, wenn wir das hinter uns haben und das gut gelaufen ist, dann kann ich nur sagen: Boah! Jetzt sind wir da. Jetzt fängt es richtig an."

Wenn dann noch das Wetter mitspielt, dann könnte sich der Festivalleiter keine besseren Voraussetzungen für ein gelungenes Festival-Jubiläum vorstellen: "Ein Musiker oder eine Musikerin ist nur so gut, wie das Publikum. Wir kommunizieren ja. Und wenn diese Kommunikation entsteht, auch mit dem Publikum, dann sind wir zu Hause. Dann haben wir gewonnen. Und das ist, glaub ich, ein Wunsch von allen. Ohne Publikum macht es wenig Spaß, auf Dauer zu spielen. Und ich glaube, ohne Live-Musik macht es auch kein Spaß als Publikum."

Corona-Tests bei Indoor-Konzerten für Künstler und Publikum

Auch mit dabei dieses Jahr, das Ensemble Bento aus Lübeck, das Indoor auf der Maritim Stage zu erleben ist. Für die Indoor-Konzerte muss das Publikum, genauso wie die Künstlerinnen und Künstler, vorher einen Corona-Test machen. Es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen. Außer bei den Open-Air-Konzerten. So sollen alle das Festival genießen. Mit dem Start in die Festivalsaison freuen sich Nils Landgren und sein Team auf die lang ersehnte Rückkehr der Kultur - und damit auf etwas mehr "Normalität".



