Hamburg Jazz Open 2020: Leandro Saint Hill Quartet Stand: 02.05.2021 17:51 Uhr Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Hamburg Jazz Open 2020 nicht im Hamburger Park Planten un Blomen statt, sondern in der Halle 424.

Am 5. September 2020 konnten die 60 Zuschauer in der Halle 424 afro-kubanischen Jazz "made in Hamburg" mit dem Leandro Saint Hill Quartet hören. Für alle, die keine Tickets bekommen konnten, wurden die Hamburg Jazz Open live im Netz übertragen.

Der Saxofonist und Sänger Leandro Saint Hill kam in den 1990er Jahren nach Hamburg, um hier sein musikalisches Glück zu suchen. Zunächst verdiente er sein Geld als Studiomusiker - vor allem in Pop- und sogar Schlagerproduktionen. Er spielte für Nena, Helene Fischer und sogar für Modern Talking. Jetzt aber hat er sich wieder ganz dem Jazz und der Musik seiner kubanischen Heimat verschrieben.

Das Quartett mit Matthäus Winnitzki am Klavier, dem Percussionisten Nené Vazquez, Omar Rodriguez Calvo am Bass und Leandro Saint Hill an Saxofon, Flöte und Gesang stellte bei dem Konzert am 5. September 2020 sein neues Album "Cadencias" vor.

