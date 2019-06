Stand: 13.06.2019 22:00 Uhr

Bundesverdienstkreuz für Nils Landgren von Benedikt Stubendorff

Aus der Hand des deutschen Botschafters hat Nils Landgren, der berühmte Jazzmusiker mit der roten Posaune, am Donnerstag in Stockholm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen.

Für den gebürtigen Schweden Nils Landgren war die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes eine Riesen-Überraschung. "Ehrlich gesagt: Als der Botschafter mich anrief, habe ich angefangen zu lachen", sagte Landgren im Vorfeld der Verleihung. "Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich dachte, es sei ein Scherz. Aber jetzt bin ich froh, stolz und überwältigt. So etwas passiert einem alten Schweden nicht so oft."

Würdigung der kulturellen Leistungen Landgrens

Auszeichnung für Nils Landgren NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.06.2019 17:00 Uhr Autor/in: Benedikt Stubendorff Der Beitrag zum Hörem.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mit dem Bundesverdienstkreuz würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier insbesondere die Rolle Landgrens im kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Skandinavien, seinen Beitrag zur Steigerung des Ansehens der deutschen Musik in Schweden sowie sein vielfältiges Engagement zur Förderung junger Nachwuchskünstler aus Deutschland und Skandinavien.

Seit sieben Jahren JazzBaltica

Landgren gilt als einer der bekanntesten und angesehensten Jazzmusiker weltweit. Er war unter anderem künstlerischer Leiter des Berliner Jazzfestes, lehrte bis 2014 in der Jazz-Abteilung der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und ist seit sieben Jahren künstlerischer Leiter der JazzBaltica.

Veranstaltungen NDR Info JazzBaltica: Viel Neues und gute Bekannte NDR Info Die JazzBaltica erneut in Timmendorfer Strand. Wieder mit zahlreichen internationalen und nationalen Künstlern. NDR Info präsentiert im Jazz Club ein eigenes Programm. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2019 | 17:00 Uhr