SDP sorgt für die letzte Eskalation des Festivals Stand: 05.06.2022 14:21 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Warum so zum Abschluss des Hurricane Festivals nicht einfach mal die Bühne abreißen? Mit SDP ist dafür die richtige Band auch schon gefunden. Und wo man nun eigentlich in der "Nacht von Freitag auf Montag" gewesen ist, werden Hurricane-Besucher voller Freude auch nächste Woche noch beantworten können. SDP bedeutet Party - aber ebenso ironische, lustige und tiefgründige Texte verkleidet in absolut aktueller Popmusik. Das Duo Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin aus Berlin gehört zu den Größen der deutschsprachigen Musikszene. Das sieht man auch an den Musikern, mit denen sie schon zusammengearbeitet haben: Mit Capital Bra, Sido, Bela B und zuletzt Clueso hat SDP schon Featurings aufgenommen.

SDP seht ihr im Videostream in der Nacht zu Montag, den 20.06.2022 um 0.00 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Show & Musik | 20.06.2022 | 00:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hurricane