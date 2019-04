Stand: 24.04.2019 08:11 Uhr

"Wild Grammar": EMAF startet in Osnabrück

Es wird wild in Osnabrück: Das European Media Art Festival (EMAF) startet - nach eigenen Angaben international eines der einflussreichsten Foren für zeitgenössische Medienkunst. Etwa 140 Filme aus mehr als 20 Ländern werden gezeigt - außerdem mehr als ein Dutzend Performances und Diskussionsrunden sowie Arbeiten von Nachwuchskünstlern. In diesem Jahr legen die Organisatoren und die Künstler den Schwerpunkt auf "Wild Grammar". Es geht um Sprache, künstlerische Sprache, die Sprache in den Sozialen Medien. Und auch das Verbot von Sprache - etwa durch Zensur.

EMAF startet: Medienkunst im Zeichen der Sprache Hallo Niedersachsen - 23.04.2019 19:30 Uhr Was bewirkt Sprache, wie verändert sie sich und wie setzen wir sie ein? Beim European Media Art Festival in Osnabrück zeigen Künstler an sieben Orten der Stadt ihre Werke dazu.







Klassiker aus Videokunst und Experimentalfilm

"In seinen zehn internationalen Wettbewerbsprogrammen präsentiert das EMAF auch in diesem Jahr eine aktuelle Auswahl hochkarätiger kurzer und langer Filme von Künstlern aus mehr als zwanzig Ländern. Darüber hinaus entwickelt das Kuratorenduo Gabriela Monroy und Caspar Stracke ein fünfteiliges Programm zum diesjährigen Themenschwerpunkt 'Wild Gramar', das neben aktuellen Beiträgen auch Klassiker aus Videokunst und Experimentalfilm präsentieren wird", hieß es in einer Mitteilung. Im Anschluss an das Festival ist in der Kunsthalle eine Ausstellung mit den Arbeiten der EMAF zu sehen.

