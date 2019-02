Stand: 08.02.2019 10:18 Uhr

Wie Bauhaus-Fotograf UMBO die Welt sah

Einer, der seine Umgebung anders betrachtet, prägt in den 1920er-Jahren die Fotografie-Szene. UMBO, geboren 1902 als Otto Maximilian Umbehr, wird Mitte des Jahrzehnts berühmt mit seinen Fotografien des "Neuen Sehens". Ungewöhnlich ist der Blick seiner Kamera auf Menschen, vor allem auf Frauen, auf Straßen, auf die Lebenswelt in der sich rasant entwickelnden Medienmetropole Berlin. UMBO gilt als einer der bedeutendsten Bauhaus-Fotografen. Im 100. Geburtsjahr des Bauhaus widmet das Sprengel Museum Hannover dem Künstler die Ausstellung "UMBO. Fotograf.", laut Museum die erste UMBO-Retrospektive seit 24 Jahren.

Fotograf UMBO im Sprengel Museum Hannover

















Der Krieg unterbricht die steile Karriere

Rund 200 Werke des Fotografen zeigt die Ausstellung, die am 9. Februar beginnt. Darüber hinaus sind zahlreiche Dokumente zu sehen. Die Exponate stammen hauptsächlich aus UMBOs Nachlass. Der Fotograf hat eine wechselvolle Karriere erlebt. 1928 und 1929 war er in allen bedeutenden Avantgarde-Ausstellungen vertreten. 1943 wurden sein Archiv und sein Atelier in Berlin durch Bomben vollständig zerstört. Nach dem Krieg gelang es ihm nicht, an frühere Erfolge anzuknüpfen.

Das Bauhaus 1919 gründete Walter Gropius in Weimar das "Staatliche Bauhaus". Die Kunstschule wollte Kunst und Handwerk in den Bereichen Architektur, Kunst und Design zusammenbringen.

1925 zog die Schule nach Dessau und 1932 nach Berlin. Nur ein Jahr später schloss die Schule auf Druck der Nationalsozialisten.

Erst 1995 schaut die Öffentlichkeit wirklich hin

Jahrzehnte später kehrte UMBO zurück, der erneute Durchbruch allerdings kam erst nach seinem Tod. 1979 zeigte die Spectrum Photogalerie im Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel - Vorgängerin des heutigen Sprengel Museums - die erste UMBO-Einzelausstellung nach dem Krieg. Der Künstler starb am 13. Mai 1980. Eine breite Öffentlichkeit wurde schließlich 1995 durch die Monografie des Kunsthistorikers Herbert Molderings und die von ihm eingerichteten Ausstellungen auf UMBO aufmerksam. Die Retrospektive im Sprengel Museum ist bis zum 12. Mai zu sehen.

100 Jahre Bauhaus NDR Info - Wissen+ - 03.01.2019 10:55 Uhr Autor/in: Jonas Kühlberg Bauhaus - das war mehr als eine künstlerische Richtung - das war ein Lebensstil Anfang des 20sten Jahrhunderts. Mittendrin Oskar Schlemmer.







3,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Wie Bauhaus-Fotograf UMBO die Welt sah Im Jubiläumsjahr des Bauhaus zeigt das Sprengel Museum Hannover eine Retrospektive eines der wichtigsten Bauhaus-Fotografen. Die Schau "UMBO. Fotograf." geht bis Mitte Mai. Öffnungszeiten: Dienstags 10 - 20 Uhr, mittwochs bis sonntags 10 - 18 Uhr, montags geschlossen In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Forum am Sonntag | 03.02.2019 | 06:05 Uhr