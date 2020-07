Stand: 13.07.2020 07:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ein kleines "Kleines Fest im Großen Garten"

Nachdem das "Kleine Fest im Großen Garten" wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, haben die Veranstalter überlegt, welche Art von Veranstaltung unter den gegebenen Umständen diesen Sommer im Großen Garten stattfinden könnte. Das Ergebnis steht nun fest: Immerhin bis zu 8.400 Besucher*innen können beim "Best of Kleines Fest im Gartentheater Herrenhausen" Kleinkunst im Großen Garten erleben. Sieben Programme mit Publikumslieblingen des bekannten Festivals werden angeboten, auftreten werden rund 30 der besten Stand-up-Comedians, Kabarettisten, Bauchredner, Entertainer und Clowns der deutschen Kleinkunstszene.

300.000 Ticketanfragen im vergangenen Jahr

Eigentlich wäre es in diesem Jahr das 35. "Kleine Fest im Großen Garten" gewesen - 1986 fand die Veranstaltung in Hannover zum ersten Mal statt. Damals begann alles mit zehn Bühnen und ein paar Hundert Besuchern, dann wurde das Fest immer beliebter: Im vergangenen Jahr gab es mehr als 300.000 Ticketanfragen für die knapp 63.000 verfügbaren Eintrittskarten. Auch in diesem Jahr waren für die geplanten 18 Veranstaltungstage im Juli im Vorverkauf bereits 63.000 Karten an rund 54.000 Menschen verkauft worden. Das Kleine Fest im Großen Garten Herrenhausen ist eine Veranstaltung der Landeshauptstadt Hannover unter der Leitung seines Erfinders, Harald Böhlmann, bekannt als "der Mann mit dem Zylinder".

