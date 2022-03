Kunstverein Hannover stellt neuen Direktor vor Stand: 22.03.2022 16:16 Uhr Der Vorstand des Kunstvereins Hannover hat den Kunsthistoriker Christoph Platz-Gallus zum neuen Direktor des Hauses gemacht. Heute wurde in der niedersächsischen Landeshauptstadt der Öffentlichkeit vorgestellt.

von Agnes Bührig

Dunkler Anzug, ruhiges Temperament, die Schuhe mit dezentem Blumenmotiv: Christoph Platz-Gallus ist in der Kunstszene zu Hause. Von der Position des Leiters der kuratorischen Belange beim Kunstfestival Steirischer Herbst in Graz wechselt der 39-Jährige nach Hannover. Damit schließt sich für den Kunsthistoriker ein Kreis, denn schon in seiner Magisterarbeit beschäftigte er sich mit dem Phänomen des Kunstvereins im Nachkriegsdeutschland. "Ich habe über den Westfälischen Kunstverein publizieren können, wo ich eine Weile gearbeitet habe", sagt Christoph Platz-Gallus. "Im Grunde wird die Institution wesentlich relevanter, also sowohl vor pandemischem Hintergrund als auch vor dem Hintergrund von Audience Development, Besucherbereiche, Besuchergruppen definieren, die man für Kunst begeistern kann."

Christoph Platz-Gallus will Hannover als Kunststadt entwickeln

Erfahrung dafür hat Christoph Platz-Gallus unter anderem mit seiner Tätigkeit für die Skulptur Projekte Münster 07 und die Ausgaben 13 und 14 der documenta gesammelt. 2017 leitete er dort die Ausstellungen in Athen und Kassel. Zudem war er als Berater für Kunst-Projekte wie "Stadtkuratorin Hamburg" tätig.

Für Hannover haben ihn die großen, musealen Räumlichkeiten des Kunstvereins eingenommen, aber auch die Kunstszene insgesamt, die sich immer wieder zu Ausstellungsprojekten zusammen findet. "Ich hatte hier beispielsweise die Hiwa-K-Show gesehen, kürzlich dann Made-in-Germany, eines der wirklich sehr relevanten Projekte, die nicht nur lokal und national, sondern auch international auf Gehör stoßen", sagt der neue Direktor. "Das finde ich besonders reizvoll, dass man eben internationale Künstlerinnen und Künstler in eine Stadt holt, die sich dann vielleicht auch für die Stadt oder auch Kontakte in der Stadt begeistern."

Gemeinsame Projekte mit zeitgenössischen Künstlern

Ortsspezifisch und kollaborativ - diese Attribute spielen für Christoph Platz-Gallus als Direktor des Kunstvereins Hannover eine große Rolle. So wie die Christiane-Möbus-Schau, die der Kunstverein im Frühjahr gemeinsam mit dem Sprengel Museum präsentiert. Daneben ist ihm der Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen durch die Augen des Künstlers oder der Künstlerin wichtig. Dabei auch als Kunstmanager zu fungieren, was in Deutschland oft etwas negativ besetzt ist, ist Teil seines Konzeptes. "Mit einem Künstler, einem zeitgenössischen Künstler Projekte zu entwickeln. Also man arbeitet nicht auf der Basis einer Werkauswahl oder eines Bestandes, sondern man entwickelt vor allem neue Arbeiten mit Künstlern und das ist stark recherchebasiert."

Der Kunstverein hat einen gut vernetzten, international erprobten neuen Direktor gefunden. Welche inhaltlichen Akzente er setzt, wird sich ab Anfang kommenden Jahres zeigen. Dann wird Christoph Platz-Gallus seine erste Ausstellung für das Haus verantworten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kunsthandwerk Installationskunst