Ausstellung begibt sich auf "Pilgerspuren"

Im Museum Lüneburg läuft eine neue Ausstellung zum Pilgern im späten Mittelalter. Unter dem Titel "Pilgerspuren. Von Lüneburg bis an das Ende der Welt" widmet sie sich seit Sonntag den Pilgerreisen zu den berühmten Wallfahrtsstätten in Santiago de Compostela, Rom und Jerusalem. Gezeigt werden unter anderem Briefe, Wegekarten, Mitbringsel und Pilgerzeichen. Geplant wurde die Ausstellung gemeinsam mit dem Schwedenspeicher-Museum in Stade. Dort läuft ab Oktober Teil eine zweite Schau zum Thema Pilgern.

