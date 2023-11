Museum Schloss Ludwigslust Stand: 12.10.2023 09:55 Uhr Das spätbarocke Schloss Ludwigslust wird auch liebevoll als „Versaille des Nordens“ bezeichnet. Besucher und Besucherinnen begeben sich auf eine Reise in die Kunst und Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts.

Mit dem Rauschen der Kaskaden heißt Schloss Ludwigslust seine Gäste willkommen. Inmitten eines weitläufigen Parks erhebt sich das spätbarocke Schloss mit seiner hochwertigen Sandsteinfassade, das zwischen 1772 und 1776 unter der Regie des Herzogs Friedrich von Mecklenburg-Schwerin erbaut wurde.

Barockschloss in Mecklenburg-Vorpommern

Wie prachtvoll die Herzöge in Ludwigslust einst lebten, wird bei einem Schlossrundgang erfahrbar. Besonders beeindruckend ist der Goldene Saal, der mit großen Kristallleuchtern, hohen Säulen und viel Gold verziert ist. Der kunstvoll gearbeitete Parkettfußboden bildete einst die Bühne für Bälle und Konzerte. Voraussichtlich noch bis Ende 2024 wird der Goldene Saal restauriert.

In den herzoglichen Appartements erhalten die Besucher und Besucherinnen Einblicke in das höfische Leben des ausgehenden 18. Jahrhunderts. In der Gemäldegalerie können zudem eine Fülle von Werken der Ludwigsluster Hofkünstler sowie außergewöhnliche Architekturmodelle aus Kork bewundert werden. Aber nicht nur das Innere des Schlosses fasziniert, sondern auch der Schlossgarten: Bei einem Spaziergang durch die weitläufige Parkanlage gibt es einen Wasserfall, Wasserspiele und Mausoleen zu entdecken.

Schloss Ludwigslust ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Museum Schloss Ludwigslust Schlossfreiheit 1

19288 Ludwigslust

Tel. (0385) 588 41 552

info@schloss-ludwigslust.de



Öffnungszeiten und weitere Informationen auf der Website des Museums

Karte: Hier befindet sich Schloss Ludwigslust

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 26.12.2021 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Ausstellungen