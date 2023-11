Kunstsammler Harald Falckenberg mit 80 Jahren gestorben Stand: 07.11.2023 15:05 Uhr Harald Falckenberg galt als einer der renommiertesten Kunstsammler in Deutschland. Kurz nach seinem 80. Geburtstag verstarb er am Montag in Hamburg. Noch im Oktober hatte der Senat ihn mit einer Feier geehrt.

Er galt als einer der renommiertesten Kunstsammler in Deutschland, seine Sammlung umfasst rund 2.400 Werke. Jetzt ist Harald Falckenberg kurz nach seinem 80. Geburtstag gestorben. Der Jurist und Unternehmer Harald Falckenberg wurde 1943 in Hamburg geboren. Seine Sammlung Falckenberg umfasst Kunstwerke der Moderne und der zeitgenössischen Kunst. Die Privatsammlung wurde von der internationalen Fachzeitschrift Artnews zu den "200 Besten der Welt" gezählt. Seit 2011 gehört sie zu den Deichtorhallen Hamburg. Falckenberg wurde für seine Sammlung im Jahr 2009 mit dem Art-Cologne-Preis ausgezeichnet.

Falckenberg galt als einer der renommiertesten Kunstsammler in Deutschland. Seine Sammlung zählt weltweit zu einer der bedeutendsten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst und umfasst heute rund 2.400 Werke. Der Schwerpunkt liegt auf deutscher und amerikanischer Gegenwartskunst ab den 80er-Jahren.

Die Sammlung umfasst Arbeiten internationaler Avantgardekünstler, darunter Werkgruppen der Wiener Aktionisten und Martin Kippenberger, aber auch große Installationen von Jonathan Meese und Thomas Hirschhorn. Weitere Werke unter anderem von Werner Büttner, William Copley, Albert und Markus Oehlen, Ralf Ziervogel, Daniel Richter, C. O. Paeffgen, Wolf Pehlke, Richard Prince, Tom Wesselmann, Hanne Darboven, Jonas Burgert.

"Die Kunstwelt wird ohne ihn eine andere sein"

"Harald Falckenbergs Tod reißt eine Lücke, deren Ausmaß wir derzeit kaum erahnen können", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Er war eine wirkliche Ausnahmeerscheinung und ein großartiger Mensch. Auch wenn sein Wirken weiter strahlt – die Kunstwelt wird ohne ihn eine andere sein. Mit großer Leidenschaft hat er eine der bedeutendsten Sammlungen der Gegenwartskunst aufgebaut, die Hamburger Kunstszene geprägt und mit Freude und Witz auch andere für die Kunst begeistert."

Der am 5. Oktober 1943 in Hamburg geborene Jurist und Unternehmer begann Mitte der 90er-Jahre mit dem Aufbau seiner umfassenden Sammlung zeitgenössischer Kunst. Seit 1996 wird diese im Rahmen von Wechselausstellungen öffentlich gezeigt, seit 2001 in dem von Harald Falckenberg gegründeten Ausstellungshaus auf dem Harburger Phoenixgelände. Seit 2011 wird dies in Kooperation mit den Deichtorhallen Hamburg betrieben.

