Wolfgang Joop - Der Hamburger Modeschöpfer wird 80

Modedesigner Wolfgang ist ein Mann, der sich seinen Namen zur Marke gemacht hat: eine, die weltweit wiedererkannt wird. Aufgewachsen ist er beschaulich um die Ecke vom Schloss Sanssouci in Potsdam - und in Braunschweig. Von Hamburg aus startete er dann seine internationale Karriere.

Wolfgang Joops Markenzeichen: Freche Mode, flottes Mundwerk

Sein Markenzeichen: freche Mode, aber auch ein flottes Mundwerk, das ihn mitunter auch in Schwierigkeiten gebracht hat. In Interviews sagte er mal: "Es war für mich immer schwer, selbst Stricke zu entwerfen. Weil ich nie begriff, wie meine Mutter den Faden von der einen Nadel auf die andere kriegt, ohne abzurutschen." Häkeln habe er noch begreifen können, hatte aber dazu keine Lust. "Aber Stricken blieb ein Geheimnis für mich", so Wolfgang Joop. 1944 wird er in Potsdam geboren, wächst bei den Großeltern einen Steinwurf vom Schloss Sanssouci entfernt auf.

Vom Studienabbrecher zum Designer

Später lebt er dann in Braunschweig. "Ich bin ein sehr unglückliches Kind gewesen, weil ich sehr einsam war. Immerzu diese Sehnsucht, nach Anerkennung, nach Liebe. Wenn diese Heilung nicht stattgefunden hat in der Seele, dann bleibt man dieser Mensch, der danach sucht." Er findet Liebe bei seiner Ehefrau, mit der er zusammen an einem Modewettbewerb einer Zeitschrift teilnimmt. Sie gewinnen.

Das führt zu Jobs beim Hamburger Bauer Verlag. In den 1970er-Jahren wird aus Joop, dem Studienabbrecher, Joop der Designer. Er arbeitet vor allem erstmal mit Pelz. "Dilettant bin ich tatsächlich, weil ich Autodidakt bin und einfach immer erstmal drauflos gemacht habe."

Zwei Jahrzehnte in Hamburg - Weltruhm mit eigenem Namen als Marke

In Hamburg verbringt er einige seiner wichtigsten Jahre. Sein Label mit dem ikonischen Schriftzug wird berühmt. Joop outet sich 1996 auch als bisexuell. Seine Partys in seiner Villa am vornehmen Harvestehuder Weg sind legendär.

Jahre später erinnert er sich an die zwei Jahrzehnte in der Stadt so: "Als ich eben hierherkam und die Lichter sah, merkte ich, wie stark ich es vermisste. Aber Hamburg, gerade im Kontrast zu den Städten, wo die Unruhe lebt und die Unruhe herrscht, da hat man das Gefühl 'hier gibt es noch ein kleines bisschen Sicherheit, ein kleines bisschen Beständigkeit'." Auch wenn er mal sagt, dass die Hamburgerinnen aussähen wie eine Mischung aus Pferd und Frau.

Zusammenarbeit mit Supermodels in New York

Er geht dann nach New York, arbeitet mit allen wichtigen Supermodels, ist Teil des Modebooms der 1990er-Jahre. In all dem Glamour ist er aber immer wieder auch schwermütig. "Danach kam auch oft nach diesem High, dieser Anstrengung, oft auch eine gewisse Depression, weil du dich fragtest, was kommt jetzt eigentlich?"

Und dennoch wehrt er sich dagegen, dass Mode tief in das Innere blicken müsse. "Wir entscheiden die Dinge nach der äußeren Form. Die Form, die können wir sehen, die können wir berühren. Wir entscheiden nach der Form, ob wir einen Apfel in die Hand nehmen, eine Tomate oder eine Banane oder eine Kartoffel."

Das Unternehmen, das seinen Namen trägt, verkauft er für fast 80 Millionen Euro. Er arbeitet für unzählige andere Firmen, schreibt, versucht sich als Bildhauer, malt - erfolgreich, auch wenn Joop sich da bescheiden zu geben versucht. Er habe sich, trotz des Umstands "multitalentiert zu sein, auch immer gehetzt gefühlt".

Töchter Jette und Florentine Joop sind selbst kreativ erfolgreich

Privat braucht er Halt. Wolfgang Joop lebt heute wieder in Potsdam. Zu seiner Ex-Frau hat er immer den Kontakt gehalten, die Töchter Jette und Florentine Joop sind selbst kreativ erfolgreich. Seit Jahrzehnten ist er mit seinem Partner zusammen. Je älter er werde, desto mehr schätze er seine Zeit, sagt er einmal: "Ich finde, das eine wunderbare natürliche Idee, dass die Dinge enden müssen. Das Ewig-Weitermachen-Zu-Müssen, das wird auch anstrengend." Er scheint allerdings keine Anstalten zu machen, sich zur Ruhe zu setzen. Wolfgang Joop arbeitet auch mit 80 Jahren immer an der nächsten Idee.

