"National Katastrophe" - Historische Börse in Kopenhagen brennt Stand: 16.04.2024 11:28 Uhr Die historische Börse in Kopenhagen steht in Flammen. Die Turmspitze des Gebäudes ist wegen des Feuers eingestürzt. Selbst Passanten helfen, Kunstgegenstände und Gemälde vor den Flammen zu retten.

von Julia Wäschenbach, Stockholm

Der Brand in dem historischen Gebäude in der Kopenhagener Innenstadt war in den Morgenstunden ausgebrochen. Hohe Flammen und riesige Rauchenwolken stiegen stundenlang aus der alten Börse. Die 400 Jahre alte Turmspitze stürzte durch das Feuer ein. Auch wegen des Kupferdaches, gestalte sich das Löschen schwierig, sagte die Feuerwehr. Der Brand hat nach Angaben der Feuerwehr mittlerweile etwa die Hälfte des Gebäudes erfasst und ist noch nicht unter Kontrolle. Etwa 120 Feuerwehrleute und etwa 60 Helfer der Streitkräfte seien im Einsatz.

Historische Börse: Wahrzeichen Kopenhagens

Die frühere Börse ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens und eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Heute hat der Gewerbe- und Arbeitgeberverband dort neben der dänischen Wertpapierbörse seinen Sitz. Im Gebäude befindet sich eine große Kunstsammlung mit Gemälden des norwegisch-dänischen Malers Peder Severin Krøyer. Aus dem brennenden Gebäude sind mehrere Gemälde gerettet worden. Fernsehaufnahmen zeigten, wie Menschen unter anderem historische Gemälde wegtragen.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt sagte, es sei berührend, dass selbst Passanten den Einsatzkräften beim Retten von Kunstgegenständen zu Hilfe geeilt seien. Auch Handelskammerpräsident Brian Mikkelsen legte mit Hand an. Er sprach von einer nationalen Katastrophe.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar. Die Straßen rund um das Gebäude wurden abgesperrt. Die Menschen im benachbarten Parlamentsgebäude wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten zu Hause zu bleiben.

Das Bauwerk in der Nähe des dänischen Parlamentssitz Christiansborg-Palast diente bis in die 1970er-Jahre als Börse, mittlerweile ist es der Sitz der dänischen Handelskammer. Nach deren Angaben war das Feuer gegen 07.30 Uhr ausgebrochen. "Wir bemühen uns gerade darum zu retten, was gerettet werden kann", erklärte Kammer-Chef Morrten Langager auf X.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 16.04.2024 | 09:20 Uhr