Abgebautes Banksy-Kunstwerk in London: Verdächtiger festgenommen Stand: 24.12.2023 10:52 Uhr Die drei Drohnen auf einem Stoppschild hielten sich nicht lange im öffentlichen Raum. Zwei Männer hatten sich den mutmaßlichen Banksy geschnappt. Nun hat die Londoner Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Wer die Männer sind und warum sie das Schild abnahmen, war zunächst unklar. Drei Fotos des Werks waren erst kurz zuvor auf dem offiziellen Instagram-Account von Banksy hochgeladen worden. Auf diese Weise gibt der Brite üblicherweise seine Urheberschaft bekannt. Bereits nach einer Stunde hatte der Beitrag mehr als 270.000 Likes gesammelt. Einen Bezug oder Titel nannte Banksy zunächst nicht.

Festnahme: "Verdacht auf Diebstahl und Sachbeschädigung"

Nun hat die Londoner Polizei einen Verdächtigen festgenommen. "Ein Mann wurde im Zusammenhang mit dem Fall wegen des Verdachts auf Diebstahl und Sachbeschädigung festgenommen", teilte die Metropolitan Police am Samstagabend mit. Er bleibe in Gewahrsam. Das Verkehrszeichen sei ersetzt worden, um niemanden zu gefährden.

Werk ist möglicher Protest gegen Drohnen-Einsatz

Als möglich galt, dass der Künstler sich gegen den Einsatz von Drohnen zur gezielten Tötung von Personen stellte. So wird den USA vorgeworfen, mit Drohnen vom Typ "Predator" mutmaßliche Terroristen getötet zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Werk des Künstlers in diesem Jahr entfernt wurde. Zum Valentinstag hatte er im typischen Stil ein Gemälde an die Wand eines Hauses im südostenglischen Margate gesprüht. Das Bild macht auf das Problem häuslicher Gewalt aufmerksam. Es wurde abgebaut, um es vor Sachbeschädigung zu schützen, und zunächst in einem Freizeitpark aufgestellt.

