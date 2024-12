Rebellisch und einzigartig: "Ronja Räubertochter" als Serie Stand: 20.12.2024 06:00 Uhr 40 Jahre nach der Erstverfilmung hat die ARD "Ronja Räubertochter" neu verfilmt - aktuell und gleichzeitig nah am Original von Astrid Lindgren. Die Miniserie läuft am Donnerstag, 25.Dezember, ab 20.15 Uhr im Ersten und steht bereits in der ARD-Mediathek.

von Norbert Kuntze

Mit Ikonen sollte man behutsam umgehen, vor allem mit Veränderungen. Doch um es gleich zu sagen den Serienmachern ist das schwierige Unterfangen gelungen, Astrid Lindgrens Geschichte von Ronja Räubertochter zu modernisieren.

Ronja: Die nördliche Burg ist jetzt also voller Bastarde?

Birk: Wenn auf Deiner Seite die nördliche Burg liegt, dann wohl ja. Unsere Seite ist ab sofort die Borka-Feste!

Ronja: Mattis wird euch allesamt rauswerfen.

Birk: Das glaubst auch nur Du. Dialog Film

Einzigartige Geschichte über Familienzusammenhalt

Die Geschichte der Räubertochter und ihres Freundes Birk ist weiterhin so einzigartig wie universell und verbindet auf wunderbare Weise verschiedene Mythen. Lindgren schrieb eben nicht nur von zwei Königskindern, wie Romeo und Julia, ohne tragischen Ausgang. Ronja Räubertochter erzählt vor allem von Familie und Zusammenhalt und einer tiefen Vater-Tochter-Liebe. 40 Jahre nach der Verfilmung kommt Ronja optisch leicht verändert daher. Die aus über 4.000 Bewerberinnen ausgewählte Hauptdarstellerin Kerstin Linden ähnelt nun vielmehr der Originalvorstellung Lindgrens und ihrer Illustratorin Ilon Wikland. Was geblieben ist, ist ihr rebellischer Charakter. Gut so!

Söldnerinnen kämpfen gegen Räuberbanden

Die serielle Struktur ist zeitgemäß, bietet viel Raum für Naturaufnahmen und reichert den Stoff um neue Handlungsfäden an. Denn die Landsknechte des Dorfvogts gehen gezielt gegen die Räuberbanden vor und haben dafür eigens Söldnerinnen angeheuert.

Drehbuch orientiert sich am Original

Teilweise bis ins Detail der Dialoge orientiert sich das Drehbuch am Original. Doch es gilt, neue Generation für diesen Stoff zu begeistern - für diese Welt voller Graugnome, Wilddruden und Rumpelwichte. Astrid Lindgren veröffentlichte Ronja Räubertochter im Jahr 1981. Neben unzähligen anderen populären Figuren wie Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga oder Kalle Blomquist schuf sie mit diesem Abenteuer von Freiheit und vom Erwachsenwerden ihre vermutlich schönste und bedeutsamste Geschichte. Dank der Neuverfilmung bleibt sie auch für künftige Generation ikonisch.

